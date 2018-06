Fontos erőfelmérő jön

A szakvezetés a férfi kardozóktól egyéniben és csapatban is érmet vár a szombattól csütörtökig tartó újvidéki vívó Európa-bajnokságon.

Elvileg nincs komoly tétje a ma kezdődő, újvidéki vívó Európa-bajnokságnak, hiszen a 2020-as tokiói olimpiai kvalifikáció szempontjából csak a 2019-es eredmények számítanak majd. Mégsem szabad - és az ígéretek szerint nem is fogja senki - félvállról venni a kontinensviadalt, egy év múlva ugyanis Budapesten rendezik az olimpiai szereplés szempontjából kiemelkedő jelentőségű világbajnokságot. A magyar szövetség és a válogatott irányítói is úgy gondolják, már csak ezért is igenis van jelentősége az Eb-nek, amely komoly erőfelmérő lesz a vb előtt.

A magyar csapat minden fegyvernemben a ranglista legjobbjait indítja, az egyetlen kivételt a női tőr jelenti, ahol a jelenlegi első, Knaped Edina gyermeket vár, ezért itt a második legjobb, Szalai Szonja lesz az első számú versenyző.

Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitány az erőviszonyok ismeretében a férfi kardozóktól egyéniben és csapatban is érmet remél. Mindenképpen esélyes a dobogós helyekre párbajtőrben Szász-Kovács Emese, a riói olimpia aranyérmese, de a kontinens élmezőnyéhez tartozik Márton Anna, aki negyedik a kardozók világranglistáján vagy a csupán 17 éves Pusztai Liza - aki tavaly bronzérmet szerzett az Eb-n ugyanebben a fegyvernemben. Férfi párbajtőrben a 2017-ben vb-harmadik Rédli András a kilencedik helyen áll. Utóbbi az Eb előtt kijelentette, hogy egyéniben és csapatban is éremért utazik. A 34 éves sportoló az alakuló-formálódó párbajtőrcsapat legrutinosabb tagja, korábbi eredménysora (olimpiai bronz csapatban Rióban, négy Eb-, öt vb-érem, előbbiben két arany, utóbbiban egy) alapján joggal bízhat az éremgyűjtés folytatásában.

A szövetségi kapitány a többi fegyvernemről úgy vélekedett, hogy a női kard feljövőben van, a férfi párbajtőrcsapat alakul, női tőrben Mohamed Aida és Kreiss Fanni mellett fiatalok lépnek pástra, férfi tőrben pedig tisztes helytállás várható az ifjú vívókból álló együttestől.

Öt újonc a csapatban A tőröző Frűhauf Benjámin, Mészáros Tamás és Szalai Szonja, a párbajtőröző Berta Dániel és Szabó Réka most először vívhat felnőtt Eb-n. A magyar csapat névsora: Férfi kard: Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András, Szilágyi Áron. Férfi párbajtőr: Bányai Zsombor, Berta Dániel, Peterdi András, Rédli András. Férfi tőr: Dósa Dániel, Frűhauf Benjámin, Mészáros Tamás, Németh András. Női kard: Katona Renáta, László Luca, Márton Anna, Pusztai Liza. Női párbajtőr: Budai Dorina (Honvéd), Kun Anna (Tata), Szabó Réka (AVA), Szász-Kovács Emese (Vasas). Női tőr: Kreiss Fanni (UTE), Lupkovics Dóra (Honvéd), Mohamed Aida (UTE), Szalai Szonja (Törekvés).

A magyarok tavaly, Tbilisziben egy ezüstöt és három bronzot nyertek, ezzel a hatodik helyen végeztek az éremtáblázaton. Második lett a kardozó Szilágyi Áron, míg harmadikként zárt - szintén kardban - Pusztai Liza, illetve párbajtőrben Szász-Kovács Emese, valamint a mostanival megegyező összeállítású Szilágyi, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás alkotta kardcsapat.

Senki sem mondta ki, de mindenki egyetért abban, idén nagyon jó lenne aranyat is szerezni az Eb-n. Téttől, olimpiai kvalifikációtól függetlenül. Egyszerűen a sportág hagyományai miatt.

A Hősök terére tervezik a döntőt Jövőre a budapesti BOK (korábbi Syma)-csarnok lesz a világbajnokság központi helyszíne, ami nem ismeretlen a versenyzők számára, hiszen 2013-ban is itt mérték össze erejüket a világ legjobbjai. Öt évvel ezelőtt úgynevezett integrált világbajnokság házigazdája volt a magyar főváros, ami azt jelenti, hogy ugyanebben az időpontban rendezték meg a kerekesszékesek vb-jét is. Jövőre nem lesz integrált vb. A magyar szövetség azt szeretné, ha az érmekről döntő csatákat a Hősök terén rendezhetnék egy hatalmas sátorban. Ez csak akkor lehetséges, ha a nemzetközi szövetség jóváhagyja a magyar elképzelést.







Bernau Péter