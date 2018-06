Veszélyes ellentét Németországban

Németországban egyelőre jegelik a koalíciós pártok ellentéteit, de a menekültügyi szabályozás miatt kialakult konfliktusra jelenleg nem látszik megoldás. Látszólag a kancellár és belügyminisztere különbözött össze, de pártjaik pillanatnyilag teljes mellszélességgel kiállnak mellettük és ez elhúzódó vitát sejtet. A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) - vagyis Horst Seehofer pártja - hétfőn elnökségi ülést tart Münchenben és ott akár kenyértörésre is vihetik az ügyet. Angela Merkel viszont két hét türelmet kért pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) parlamenti képviselőitől, akik természetesen őt támogatják. Mindkét párt vezetői külön ültek össze azután, hogy csütörtökön félbeszakadt a Bundestag ülése és ez sok jót nem ígér a következő napokra sem.

Seehofer összeállított egy úgynevezett mestertervét. Eszerint meg kell tagadni a belépést a határon menedéket kérők bizonyos csoportjaitól, elsősorban azoktól, akiket máshol már nyilvántartásba vettek, vagy elkezdték menedékjogi eljárásukat, és nem szabad ezzel várni egy uniós szintű megállapodás létrejöttéig. A kancellár azonban még mindig ellenzi, hogy egyoldalú, nemzeti intézkedéseket vezessenek be. Uniós szintű szabályozás keretében kétoldalú megállapodásokat szorgalmaz, ami megkérdőjelezhetetlen jogi alapot teremtene arra is, hogy a német határon megtagadják a belépést a menedékkérőktől, vagyis így már be lehet vezetni a belügyminiszter sürgette szigorításokat is. A téma a június 28-án kezdődő EU-csúcs napirendjén szerepel. Csakhogy Seehofer nem várna addig és kilátásba helyezte, hogy akár Merkel jóváhagyása nélkül is bevezeti a szigorításokat.

Bonyolítja a helyzetet, hogy az uniós tagállamok is megosztottak a kérdésben. A héten például Sebastian Kurz osztrák kancellárral találkozott és utána mindketten úgy nyilatkoztak, országaik készek leállítani az illegális migrációt. Megemlítették Olaszországot is, amelynek új - két populista párt vezette - kormánya ugyanúgy gondolkodik, mint ők. Az viszont nem kétséges, hogy az Európai Unió vezetése és a francia elnök is Merkelt támogatja a vitában.

A két keresztény párt végleges szakítása amúgy is veszélyes lehet egész Németország, sőt Európa számára is. Ez esetben ugyanis nem kizárt, hogy új választásokat kellene kiírni - amit a hosszú koalíciós egyeztetéssel nemrég elkerültek -, az viszont a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) további előretörésével fenyeget. Seehofernek és pártjának ezt is meg kell fontolnia, amikor hétfőn dönt..