Megfigyelési terep és szelep

Az Egyetemi Színpad egyszerre volt fontos találkozási hely és progresszív színházi műhely.

Az Egyetemi Színpad a hatvanas évektől nem csak színház volt, hanem egy művelődési ház – fogalmaz Nánay István kritikus, aki több módon is kötődött az intézményhez. - Különböző műfajok és a hozzájuk kötődő személyek találkozó helyévé vált, ahol az akkori művészvilág prominens képviselői - Pilinszky János, Csoóri Sándor, Jancsó Miklós, Mensáros László – megfordultak – tette hozzá Nánay. Egyszerre volt rá jellemző a védettség, mivel az egyetemhez tartozott és a nagy fokú nyitottság. Ez utóbbit bizonyítja, hogy itt szívesen találkoztak egymással a legkülönbözőbb világnézetű emberek a népiesektől az urbánusokig, az erdélyi irodalom kedvelői és művelőitől a nyugat-európai irodalom és zenerajongóiig. Emellett a különböző művészeti ágak képviselői egymásra is nagy hatással voltak alkotói szempontból – tette hozzá Nánay István.

Az Egyetemi Színpadon indult 1961-ben az Universitas Együttes, az egyetem amatőr színházi csoportja, amelynek első előadása Euripidész Alkesztisz című drámája volt. Nem véletlenül: az athéni demokrácia hanyatlásának idején élt szerző első fennmaradt darabját sokak szerint műfajt teremtett. Kísérletező és szabad előadások születtek, a hivatalos társulatokhoz be nem fogadott alkotók léphettek színpadra olyan produkciókkal, amelyekkel kőszínházban sosem találkozhatott a közönség. A közönség, az Universitas közönsége, amelyhez tartozni sikk volt, amelyben kiválasztottnak tekinthette magát a sorok közötti olvasását megunó értelmiségi.

A tűrt szellemi műhely Az Egyetemi Színpad létrejöttét, ötvenhat után határozták el és 1957. szeptemberében indult el a még éppen tűrt kulturális központ története a Pesti Barnabás utcában. Az ELTE Bölcsészkarának épületében működő Egyetemi Színpad több volt mint színházi előadások, filmvetítések, koncertek és kiállítások helyszíne, a művészeti ágak közötti határokat lebontó és a kultúrpolitika által nem támogatott alkotók és előadók szellemi műhelye volt. Akkor, amikor még nem beszéltek „összművészetről”, amikor még nem volt divat az átjárhatóság, amikor még nem volt jellemző a performanszok sora, és ott, ahol egykor piarista kápolna működött, ahol az oltár helyére épült a színpad, ahol a támogatott művészeti elképzeléseket, a hivatalos bölcsészettudományokat oktatták.

Nánay István szerint a legfőbb jelentősége a színháznak az volt, hogy a hivatalos színház egyfajta alternatívájaként működött, más esztétikai elvek alapján mint a többi teátrum. Ráadásul az együttes nagyon korán kijutott nyugat-európai fesztiválokra, a társulat tagjai olyan színházi nyelvet, kifejezési eszközöket ismertek meg, amelyeket itthon nem alkalmaztak. Ez nagy hatással volt több színházi alkotó későbbi tevékenységére is – tette hozzá Nánay István. Ruszt József rendezőnek például életre szóló inspirációt jelentett, hogy találkozott a legendás színházi személyiséggel, Grotowskival az egyik színházi fesztiválon, ahol az Universitas is fellépett. Az Egyetemi Színpad politikai szempontból egy kettős játszma része lett. Egyszerre működött megfigyelhető terepként és egyfajta szelepként. Konkrét letiltásokra Nánay nem emlékszik. A legdurvább beavatkozásként azt említi, amikor 1973/74-es szezonban az Arisztophanész madarai című előadással kapcsolatban, amelyet a fennálló rendszer kritikájaként is lehetett értelmezni, azt ajánlották, hogy talán kevesebbet kellene játszani és így lassan le is vették a műsorról. A pokol nyolcadik köre ugyanerre a sorsra jutott.

Jordán Tamás Egyetemi Színpada Hetényi Pál és Jordán Tamás Fortepan/Kádas Tibor „A sikertelen főiskolai felvételim után Bálint András megsajnált engem, és tanácsolta, hogy menjek az Egyetemi Színpadra "éppen most alakul az Universitas Együttes (az akkor még főiskolás Ruszt József rendez majd ott)". Indok nélkül felvettek, valószínűleg működött bennük a részvét és az ambíció, hogy az elesetteket felkarolják. … Az Egyetemi Színpad minden csodája, melyet Nánay olyan érzékletesen megfogalmazott, rabul ejtett. Olyan életformát kínált, melyet későbbi életemben mindig kerestem, de soha nem találtam meg. … Akkor már a 25. Színház teljesen bedarált. Akartam. Sok mindenben hasonlított az Egyetemi Színpadhoz. Nagyszerű légkör, baráttá váló társak. „ Jordán Tamás: Hátrametszés (2016)

Az Egyetemi Színpad a hetvenes évek végére veszített progresszivitásából, amihez a növekvő kulturális nyitottság, a kőszínházakba szerződő művészek sora és az Universitas költözése is hozzájárult. A piaristák rendszerváltás után visszakérték korábbi tulajdonukat, az egyetem pedig teljesítette a rend kérését. 1991. április 29-én tartották búcsúestet. Akkor a Fidesz Országos Választmánya a Budapesti önkormányzat Fidesz-frakciója az Egyetemi Színpaddal kapcsolatban a következő tartalmú nyilatkozatot juttatta el a Népszava szerkesztőségéhez:

„A fiatal demokraták aggódva szemlélik, hogy az egyházak és az oktatási intézmények között, még a törvényi szabályozás előtt, gyakran olyan megállapodások születnek, melyek következtében ma még működő intézmények szűnnek meg. A Fidesz kívánatosnak tartaná, hogy ez a gyakorlat mihamarabb szűnjön meg, és a már meghozott döntéseket vizsgálják felül.”

A folytatást ismerjük.

Volt egyszer egy Universitás Együttes és 25. Színház

Jordán Tamással Nánay István beszélget, zene: Gryllus Vilmos

június 16.

Gödör Klub

Balogh Gyula, Hompola Krisztina