Orban a válogatottban?

A német Bild értesülései szerint a Gulácsi Pétert is foglalkoztató RB Leipzig középhátvédje, az édesapja révén magyar felmenővel is rendekező Willi Orban hamarosan a nemzeti tizenegy tagja lehet. A 25 éves, kétszeres német U21-es válogatott labdarúgó anyai ágon akár a lengyel csapatot is választhatná, korábban úgy nyilatkozott, hogy nem zárja ki egyik lehetőséget sem, de az elsődleges opciója Németország lenne. A bulvárlap szerint a magyarok belga szövetségi kapitánya, Georges Leekens már a Nemzetek Ligája szeptemberi kezdetekor számítana Orbanra.