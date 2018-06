Hegyi Iván: Euruguay

Majdnem azt írtam, Uruguay sosem volt a játékos futball híve, de legnagyobb korszakaiban, a múlt század 20-as, 30-as, 40-es, 50-es éveiben – életkoromnál fogva – nem láthattam a csapatot. Ám 1970-ben, amikor Brazília virtuózok sorával állt fel, és Peru legjobbjait is az extraklasszis Cubillas vezényelte, Uruguay már eltávolodott a dél-amerikai iskolától, azaz eldobta a trükkös futballt: európai módra, hidegen és kőkeményen védekezett. Úgy lett negyedik, hogy hat meccsén mindössze négy gólt szerzett, s háromszor is kikapott. Az elődöntőt jelentő gólja akképpen esett, hogy a 0-0-t követő hosszabbítás végén a világválogatottban is gyakran szereplő szovjet Sesztyernyov ki akarta kísérni a labdát, de Cubilla az alapvonalon közbelépett, majd beívelése után Esparrago a hálóba fejelt.

Uruguay pénteken hasonló győzelmet aratott. Nem szórakoztatta a publikumot mutatványok özönével – még ízelítőt sem adott azokból –, de távol tartotta kapujától az ellenfelet, melynek térfelén a hajrában fokozta a nyomást. Tisztára úgy festett a csapat, akár az Atlético Madrid. Egyáltalán nem véletlen, hogy a 89. percben esett gólt José Gimenez, az Atlético védője fejelte az egyiptomi kapuba. Ez a José jobban fejezte be a meccset, mint ahogyan egy másik kezdte 1986-ban a skót–uruguayi találkozót, José Batistát ugyanis már az első percben kiállították. A felejthetetlen Nezahuacoyotlban rendezett mérkőzést azért is említem meg, mert az uruguayiak 6-1-es vereséggel, nyeretlenül a nyolcaddöntőbe jutottak azon a Mundialon, amelyen mindmáig utoljára vb-résztvevő honfitársaink 0-6-os nyitány után az első körben kiestek.

Az „uruk” nem a látványosság bajnokai. De nem elveszettek még akkor sem, ha kétségkívül van különbség abban, hogy a spanyol főváros klubjai közül Gimenez és társaié: A. Madrid, míg a Realé: „a Madrid”.

Hegyi Iván