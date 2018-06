Jó apával jobb az élet

Először tartanak Magyarországon nagyszabású apák napi rendezvényt. Már több kutatás is bebizonyította, a férfiak aktív részvétele hozzájárul a gyerekek egészséges fejlődéséhez.

Az anyákat évtizedek óta ünnepeljük, a nemzetközi gyakorlattal ellentétben azonban az apák napja hazánkban ma még nem igazán terjedt el. - Még mindig létezik az apákkal szembeni kettős elvárás: tartsák el a családjukat, de legyenek is jelen a gyerek életében. Ugyanakkor nemzetközi vizsgálatok szerint sokan nem tekintik férfiasnak a családcentrikus apákat – mondta Spéder Zsolt, a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója a Tisztelet az édesapáknak című konferencián. Ennek ellenére a családi szerepekben érezhető változás. Az apa már nem csupán egy távoli alak, hanem – jó esetben – a gyermek életének olyan aktív szereplője, aki segít megismerni és megérteni a világot, mutatja az utat. Kutatások igazolják, hogy már azzal jelentősen hozzájárulhatnak gyermekeik jóllétéhez, ha az első percektől kezdve részt vesznek a mindennapjaikban: etetik őket, mesélnek nekik, beszélgetnek, játszanak velük. A jó apa-gyermek kapcsolat jótékonyan hat a felnőttkori lelki egészségre, önbecsülésre, a társas kapcsolatokra és csökkenti a depresszió, a szorongás kialakulásának esélyét is.

E gondolatok jegyében tart az UNICEF Magyarország hazánkban először nagyszabású ingyenes apák napi rendezvényt. Vasárnap a Marczibányi Sportcentrumban a számos interaktív program mellett a látogatók ismert emberek apasztorijait is meghallgathatják. A szakértők mellett ott lesz többek között Sebestyén Balázs, Oláh Gergő, Rónai Egon, Nánási Pál, Hajós András, Nyári Krisztián, Lukács Miklós, Harsányi Levente, Rákóczi Feri és Istenes Bence is. És mivel a közös játék és mozgás csapat-, azaz családépítő hatású, a sportosak kispályás focimeccseket, kosár- és squashmérkőzéseket játszhatnak, de akár pingpongozhatnak vagy csocsózhatnak is.

Történet Az édesapák megünneplésének gondolata az amerikai Sonora Smart Doddtól származik, akinek polgárháborús veterán édesapja, miután a második felesége belehalt a szülésbe, egyedül nevelte fel kilenc gyermekét. 1910-ben végül a hatóságok is kezdeményezése mögé álltak és június 19-én tartották meg először és azóta is tartják Amerikában. 1972-ben Richard Nixon elnöksége alatt törvénybe is foglalták. A katolikus egyház március 19-én, Szent József napján ünnepli az édesapákat. Világszerte, sőt Európában is különböző időpontokban tartják. Németországban például a húsvétot követő 40. napon, Lengyelországban június 23-án; Erdélyben június utolsó vasárnapján, Észtországban, Finnországban, Norvégiában és Svédországban november második vasárnapján. Magyarországon június harmadik vasárnapján ünnepeljük.







Barabás Júlia