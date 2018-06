Hatalmas káoszt okozott egy kamuhír Németországban

A Titanic című német szatirikus havilap Twitteren osztotta meg azt a kamuhírt, mely szerint Horst Seehofer belügyminiszter, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke véget vet az Angela Merkel vezette Kereszténydemokrata Unióval (CDU) kötött pártszövetségnek. Mindezt a hesseni miniszterelnök egyik belső levelére hivatkozva állították: a „Politikai bomba Hessenben” címmel közzé tett tweet szerint Volker Bouffier azt írta, „arra kell felkészülnünk, hogy a következő Bundestag-választásra egy új Bajor CDU-val kell kiállnunk”.

A kamuhírt ráadásul az egyik szerkesztő hivatalos, kis kék jellel ellátott Twitter-fiókjáról tették közzé, aminek nevét megváltoztatták, hogy a hesseni rádióéhoz legyen hasonló, így még hihetőbb volt. Ma már ez nem látszik, a fiókot visszaállították az eredeti nevére.

+++ Breaking – Politbombe platzt in Hessen +++ Seehofer kündigt laut interner Bouffier-Mail Unionsbündnis mit CDU auf +++ Merkel informiert, PK gegen 15 Uhr +++ Details folgen! pic.twitter.com/X26nPKpOjv — Moritz Hürtgen (@hrtgn) 2018. június 15.

A poszt végül akkora káoszt okozott, hogy az vélhetően még a Titanic szerkesztőit is meglepte: sok német médium, például a Bild is átvette az „információt”, zuhant a tőzsdeindex és parlamenti megbeszélések kezdődtek. Moritz Hürtgen, a szatirikus lap szerkesztője a Politiconak azt mondta, azért tették közzé a bejegyzést, mert folyamatos a vita arról, hogy végéhez közeledik-e a CDU/CSU pártszövetség, és egyébként is tetszett nekik egy összeomlott koalíció gondolata.

Az utóbbi időben egyébként valóban elmérgesedett Merkel és Seehofer vitája a menekültügyi szabályozásról: az egyre súlyosabb konfliktus miatt csütörtökön megszakították a szövetségi parlament (Bundestag) ülését, és sajtóértesülések szerint a belügyminiszter kilátásba helyezte, hogy a kormányfő hozzájárulása nélkül valósítja meg terveit. Seehofer ugyanis úgy véli, meg kell tagadni a belépést a határon a menedékkérők bizonyos csoportjaitól, elsősorban azoktól, akiket máshol már nyilvántartásba vettek, vagy elkezdték menedékjogi eljárásukat. Merkel viszont ezt ellenzi, szerinte egyoldalú, nemzeti intézkedések helyett EU-s szintű szabályozást kell kidolgozni.

Az MTI beszámolója szerint Seehofer pénteken a Süddeutsche Zeitung című lapnak arról beszélt, hogy Merkel pártja miatt vált megosztottá az Európai Unió a menekültügyi szabályozás kérdésében. Ezzel a CDU főtitkára, Annegret Kramp-Karrenbauer egy írására válaszolt, melyben a főtitkár úgy fogalmazott: a CSU menekültügyi elképzeléseinek megvalósítása azzal fenyegetne, hogy tovább mélyül a megosztottság az EU-ban, és tovább gyengül a közösség. Seehofer szerint ez éppen fordítva van, szerinte nem a CSU, hanem a CDU okozta Európa megosztottságát a menekültekről hozott 2015-ös döntéssel.

Korlátozzák a családegyesítést Elfogadta pénteken a Bundestag azt a törvényt, amelynek értelmében az oltalmazottak elveszítik a jogukat a családegyesítéshez, és csupán arra lesz lehetőségük, hogy kérelmezzék legközelebbi rokonaik beengedését Németországba. Az oltalmazottak családegyesítése révén havonta legfeljebb ezer ember költözhet Németországba Németországban nagyjából 250 ezer oltalmazott él. Oltalmazott státuszt az a menedékkérő kaphat, aki nem felel meg a menekült jogállás feltételeinek, de nem lehet visszaküldeni a hazájába, mert halálbüntetés, üldöztetés, embertelen bánásmód fenyegetné. Családegyesítési jogukat 2016 elején felfüggesztették két évre, hogy elkerüljék a menekültügyi rendszer túlterhelődését. Az idén februárban a Bundestag úgy döntött, hogy nem állítják vissza a régi rendszert, hanem július végéig érvényben marad a családegyesítési jog felfüggesztése. Ez a köztes állapot szűnik meg az új szabályokkal. (MTI)

M. A.