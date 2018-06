A kamara elnöke zugpatika üzemeltetéssel vádolja a tiszti főgyógyszerészt

Váratlan támadást intézet a kamara elnöke a három hete távozott országos tiszti főgyógyszerész ellen. Hankó Zoltán a köztestület honlapján megjelent az interjúban arra utalt, hogy Mike László távozása azzal függhet össze, hogy hivatali ideje alatt zugpatikát működtetett.

Mike László lapunknak azt mondta: „már magánszemélyként megteszem azokat a lépéseket amik a rágalmazás és a becsületsértés esetén megállják a helyüket”. Hozzátette: mos éppen szabadságon van, a kamarai honlapon megjelenteket még nem olvasta, így az interjú tartalmát sem ismeri.

A Magyar Gyógyszerész Kamara(MGYK) elnöke és az országos tiszti főgyógyszerész „háborúja” nem most kezdődött. Egyebek mellett az új patikai ügyeleti rendszerről sem sikerült jó ideje közös nevezőre jutniuk. Mint ismert, Mike László kezdte el a gyógyszertárak ellenőrzését, melynek nyomán néhány patikát be is zárt.

E megszólalásának motivációját szerettük volna megismerni a kamara elnökétől, kerestük, de egyelőre Hankó Zoltánt nem értük el. Amint reagál, kiegészítjük a cikket.

Danó Anna