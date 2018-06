Ronaldo háromszor büntetett a portugál–spanyolon

Nem bírt egymással Portugália és Spanyolország az oroszországi labdarúgó-vb eddigi legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzésén. Nyert viszont Uruguay és Irán is pénteken.

Még el sem kezdődött a világbajnokság második, első igazi meccsdömpinggel kecsegtető játéknapja, máris meglepetéssel szembesülhettek a futballrajongók. A 14 órakor kezdődő Egyiptom–Uruguay összecsapáson az egész világ meglepve tapasztalhatta, amint a különleges elrendezésű, stadionon kívüli lelátórészekkel is rendelkező Jekatyerinburg Aréna széksorai üresen ásítoznak – a korábbi vb-ken ritkán fordult elő hasonló. A nemzetközi szövetség vizsgálatot is indított, szerintük ugyanis előzetesen szinte minden jegyet értékesítettek.

Az egyiptomiakat felkészítő Héctor Cúper nem kockáztatott, a vb-re 28 év után visszatérő észak-afrikaiak Mohamed Szalah nélkül kezdtek. A Bajnokok Ligája májusi döntőjében megsérülő – a születésnapját éppen pénteken ünneplő – Szalah később sem állt be, Egyiptom pedig kőkemény védekezéssel őrizte a döntetlent egészen a 89. minutumig, amikor az egyébként többet támadó dél-amerikaiak középhátvédjük, José María Giménez fejes gólja révén megszerezték a győzelmet. Uruguay 1970 után nyert újra a vb nyitányán, ezzel az A csoportban ugyanúgy három ponttal áll, mint a csütörtökön Szaúd-Arábiát felülmúló Oroszország.

Később a B jelű négyes csapatai is megkezdték a maguk vb-jét, először Marokkó és Irán vívott egymással abban a kvartettben, ahol Portugália és Spanyolország is szerepel. A kissé lesajnált párosítás az első játékrészben igazi ki-ki meccset hozott. A folytatásban is inkább a küzdelem dominált, a hajráig 0-0-ra álltak a felek. A vége mégis a korábbi találkozóhoz hasonlóan 0-1 lett: a szentpétervári arénában a 95. percben jött a dráma, Ehszan Hadzsszafi szabadrúgása után a marokkói Aziz Buhadduz vétett öngólt.

Az est és a komplett csoportkör egyik legjobban várt rangadóján, a portugál–spanyolon már nem kellett annyit várni a gólra: a 4. percben Cristiano Ronaldo egy jogosan megítélt büntetőből szerzett vezetést az Európa-bajnoknak. Ezzel Uwe Seeler, Pelé és Miro Klose után Ronaldo lett a negyedik olyan labdarúgó, aki négy vb-n betalált. Ami az egyik oldalon öröm, a másikon újabb pofon volt: bizonyára nem ilyen kezdést tervezett a szerdán menesztett Julen Lopetegui helyére hirtelen kinevezett Fernando Hierro és csapata.

Később sikerült javítani.

Egy-egy lehetőség után a legutóbbi idényben önmagához képest alulteljesítő Diego Costa forgatta meg ellenfeleit, majd egalizált, a következő helyzetből pedig akár már vezethettek is volna a spanyolok: Isco lőtt zúgó kapufát. Az első játékrész végén újfent Portugáliánál volt az előny, újra Ronaldo talált be, David de Gea hibázott a kapuban. A térfélcserét követően viszont megint Costa, majd az a Nacho Hernández is bevette Rui Patrício kapuját, aki a portugál vezetőgól előtt buktatta a 3-2-es hátrányban helyenként már kissé feszült Ronaldót. Nacho tanítani való mozdulattal célzott a kapura, s mindez még csak az 58. perc eseménye volt!

Sokáig úgy tűnt, hogy újabb fordulatot már nem tartogatott a szuperrangadó, egy perccel a vége előtt azonban Ronaldo szabadrúgásból is betalált: hat góllal zárult az ötcsillagos futballcsata.

Hatos Szabolcs