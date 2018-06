Megkezdődött az offenzíva az olaszok ellen

Északon és keleten egyszerre indult meg a támadás

Mintegy két hónappal ezelőtt keltek szárnyra először a hírek az ántánt-lapokban, hogy az osztrák-magyar hadsereg döntő offenzívára készül az olaszok ellen. Napok múltán azonban ezek a hírek elmaradoztak, de most legutóbb fölbukkantak. Napok óta kering a hír, hogy a monarchia offenzívája rövidesen megindul és ugyanakkor érkeztek hírek arról is, hogy az olaszok is offenzívát kezdenek.

A monarchia offenzívája úgy látszik megelőzte az olaszokét, ha ugyan egyáltalán tervbe volt véve. Éjjel érkezett hír szerint a monarchia hadserege betör az olasz vonalakba s eddig több mint 10.000 a foglyok száma. Bár területi nyereségről nincs szó, a foglyok magas száma azt mutatja, hogy nem helyi harcokról van szó, hanem komoly, nagy offenzíva indult meg az olasz harctéren, még pedig két oldalról egyszerre: a Piavenál és északon a Hétközség fennsíkján.

Mind a kettő sok véres küzdelem színtere volt már a jelen háborúban. A szűkszavú hivatalos jelentés ellenére is sejteni lehet, hogy a támadás sikere igen nagy lehet és rövidesen hírt kapunk a monarchia a seregeinek előrenyomulásáról is. A „Kölnische Zeitung" a minap azt írta, hogy „az osztrák-magyar hadsereg rezerváltsága azt bizonyítja, hogy a franciaországi három nagy offenzíva csak előfutárjai sokkal nagyobb eseményeknek, amelyeknél a Habsburg monarchia nem fog hiányozni". Ez kétségtelenül célzás az olaszok ellen terv bevett offenzívára, amelynek megindítására Hindenburg, az egész osztrák-magyar haderő főparancsnoka, immár elérkezettnek látta az időt.

Népszava 1918. június 16.