A legnagyobb győzelem a VB-k történetében

Gólözön: Magyarország – El Salvador 10:1

A két csapat a bahreini Al Doy játékvezetése mellett a következő összeállításban kezdte el a küzdelmet,

Magyarország: Mészáros — Martos, Bálint, Garaba, Tóth — Müller, Nyilasi, Sallai — Fazekas, Törőcsik, Pölöskei.

Salvador: Mora — Castillo, Jövel, Rodriguez, Recdnos — Ventura, Huezo, Rugamas — J. Gonzales, Hernandez, Rivas.

A magyarok indították el 10 ezer néző előtt 90 perces útjára a labdát, és azonnal erős iramot diktáltak. Ennek eredményeként jobb oldali szöglet után, már a 4. percben Nyilasi fejese Móra hálójában táncolt. (1—0). A gól után egyre-másra alakultak ki a szögletek, amelyek rendre veszélyt jelentettek a salvadori kapura.

Azután nem telt el újabb 5 perc sem, amikor Pölöskei a balszélen cselezte ki a rátámadó balhátvédet, villámgyorsan kapura húzott, és ballal nagy erővel lőtt a kapu bal alsó sarkába. (2—0). Ügy tűnt, a salvadori védelem nem képes tartani a magyar csatárokat.

Negyed óra után azonban az ellenfél is bemutatta, hogy képes jó csatárteljesítményekre. Gonzales cselezte be magát a bal oldalon, de miután túlságosan kisodródott, a jól helyezkedő Mészáros bravúrral védett. Újabb két perc múlva Gonzales Garaba mellől bukkant fel, és lőtt a magyar kapu mellé. Változatos mezőnyjáték után Fazekas tört ki a jobbösszekötő helyén, s mintegy 18 méterről lövésre szánta el magát, és ballábas bombája a salvadori kapu jobb felső sarkában kötött ki. (3—0).

A félidő befejezése előtt Gonzales kapott kényszerítő átadást, remekül tört kapura, de nagy erejű lövését Mészáros bravúrral védte. Alig valamivel később Mora ugyanilyen nagyszerű védéssel hárította Pölöskei fejesét. A félidőben több gól már nem esett, bár helyzetek mindkét kapu előtt akadtak még.

A második játékrész a magyarok könnyelműségeivel és Gonzales szép lövésével kezdődött.

Törőcsik néhány rossz átadása borzolta fel a kedélyeket, majd az 50, percben Nyilasi a felfutó Tóth József elé tálalt, aki a balszélen az 5-ösről beadott, a labda egy védőről visszakerült hozzá, s másodszorra már a tétovázó salvadori védők között a kapuba talált (4—0).

Mindössze négy perc telt el a gól után, újabb bal oldali akció futott el a pályán, Fazekas bekanyarodott, és jobb lábas lövése a jobb alsó sarokban kötött ki (5—0); Azután mintha lemásolták volna a negyedik gól előtti jelenetet, Tóth József tört előre a szélen, beadását azonban Törőcsik elügyetlenkedte. Mészöly Kálmán szövetségi kapitány ezután cserét határozott el, és Törőcsik helyére Kiss László állt be. Továbbra is a magyar csapat támadott, mégis védelmi hibából Zapata révén első világbajnoki góljukat szerezhették a salvadoriak (5—1). Azután a csereként beállt Kiss szögletrúgás után, kapu előtti kavarodásból szerezte a magyarok hatodik gólját, és a frissen Müller helyére beállt Szentes egy bal oldali beadást értékesített (7—1). És számoltuk tovább a gólokat! Nyilasi, Kiss akció után a Vasas középcsatára látványosan emelte át Mórát, és szerezte a magyarok 8. gólját, és néhány salvadori helyzetet követően, amelyet Mészáros könnyedén hárított, Kiss középről leadott lövése, salvadori lábakon irányt változtatva, a kapust is érintve vágódott a hálóba (9—1).

Kis szöglet után Tóth József ívelt a kapu elé, s ezt Nyilasi fejelte a hálóba (10— 1). Mint később kiderült, ezen a látványos, szép mérkőzésen Nyilasi fejelte az első és az utolsó gólt. S így alakult ki a két számjegyű 10—1-es magyar győzelem.

Népszava 1982. június 16.