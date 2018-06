Nógrádban alig maradt Jobbik

Dócs Dávid cserháthalápi polgármester szerint 15 Jobbik-szervezetből egy vagy kettő marad Nógrád megyében.

Dócs Dávid immár független polgármestere Cserháthalápnak: a Nógrád megyei Jobbik-elnök is kilépett a pártból. Közlése szerint – többek között – kilépett mindkét megyei alelnök is (tehát a teljes vezetés távozik a pártból), az egyik választókerület elnöke (országgyűlési képviselőjelölt), az egyik választókerület szervezője. A másiké sem vállalja tovább a munkát. Kilépett a megyei információs koordinátor, lemondott a pénzügyes is.

Dócs Dávid adatai szerint Nógrád megye 1. választókerületében a 6 szervezetből 2 feloszlott, 1 fontolja és 2 (a szurdokpüspöki és a salgótarjáni) teljesen inaktív, nem létezik, csak papíron, tehát a 6 szervezetből mára egyetlen maradt csak biztosan. A megye 2. választókerületében egy sem maradt: 9 szervezetből 7 feloszlott, 2 inaktív, a 48 fős tagságból 34 lemondott párttagságáról. Több egyéni tag is kilépett, miután – a cserháthalápi polgármestert idézve – a „Sneider-Gyöngyösi-féle vezetés a pártszakadáshoz vezette a Jobbikot”.