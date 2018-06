Tűz ütött ki a glasgow-i művészeti iskolában

Tűz ütött ki éjszaka a glasgow-i művészeti iskola egyik épületében – írja a BBC. A lángok a világhírű Mackintosh-épületet is érintették, de a közeli Campus klubban is károk keletkeztek. A tűzeset során az eddigi információk szerint senki nem sérült meg.

Több mint 120 tűzoltót vezényeltek a helyszínre. A skót tűzoltó- és mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyzet már az ellenőrzésük alatt áll, de a tűz művészeti iskola összes emeletén jelentős károkat okozott.

Nicola Sturgeon skót miniszterelnök Twitteren azt írta: „megtört szívvel" értesült az újabb tűzvészről.

Az MTI felidézi, hogy a Glasgow School of Art épületegyüttesében 2014 májusában is tűzvész pusztított, teljesen megsemmisítve az intézmény világhírű könyvtárát. A négy évvel ezelőtti tűz után, 2016-ban 35 millió fontos (csaknem 13 milliárd forintos) költségvetéssel újjáépítési munkálatok kezdődtek, és a helyrehozott épületet jövőre akarták felavatni. A tűzoltóság szombati tájékoztatása szerint azonban az újabb tűzvész, amely sokkal kiterjedtebb volt az előzőnél, az újjáépített épületrészeket is elpusztította.

Ez az egyik legpatinásabb brit művészeti felsőoktatási intézmény. Egykori hallgatói közül került ki a legrangosabbnak tekintett – jóllehet sokszor heves vitákat kavaró – nagy-britanniai alkotóművészeti elismerés, a Turner-díj kitüntetettjeinek harmada.