Navracsics: A menekültek a közösség hasznos tagjai lehetnek

„Úgy szeretném tudni, hogy nem az nyitja ki a döntéshozók zsebében a bicskát, ha integrálni akarjuk azokat, akik már itt vannak és jogszerűen vannak itt. Hanem az nyitja ki a zsebükben a bicskát, ha jogszerűtlenül jöhetnek be, akadálytalanul az Európai Unión belülre” – mondta Navracsics Tibor az InfoRádió Aréna című műsorában. Az uniós biztost azzal kapcsolatban kérdezték: mi a véleménye arról, hogy az Európai Szolidaritási Testület több pénzt akar fordítani a migránsok intergrácójára.

Navracsics kijelentette: mind az Erasmus, mind az Európai Szolidaritási Testület azt tűzi ki célul, hogy a már jogszerűen itt lévő emberek be tudjanak illeszkedni a társadalomba. Kiemelte, hogy amikor migrációról beszélünk, általában a jogellenes migrációról beszélünk, itt a magyar nyilvánosságban szinte csak erről folyik a vita. Eközben vannak olyanok, akik ténylegesen háborús övezetből jönnek, menedékjogot kapnak a jogszabályok alapján, de ettől még nem rendelkeznek iskolai háttérrel, nem beszélik a nyelvet, lehet, hogy családi trauma is érte őket.

„Tudjuk, hogy több tízezer felnőtt kísérő nélküli kiskorú van valahol az Európai Unióban, Svédországban, Németországban, Ausztriában, akik közül nagyon sokan Szíriából jöttek. Ők nem gazdasági kivándorlók, ők gyerekek, akik háborús övezetből menekültek, az út során vagy meghaltak a szüleik, vagy valami történt velük. Például az ő oktatásukat, iskoláztatásukat biztosítani kell, hiszen fiatalok, jól szocializálhatók, adott esetben egy közösség hasznos tagjaivá tudnak válni” – fejtette ki.

Navracsics a műsorban arról is beszélt, hogy a büdzsé tervezetéről még csak most kezdődik a vita, de már korábban több tagállam vétóval fenyegetett. Hozzátette: néhány régi tagállam elveti az Európai Bizottság javaslatát az eddigi befizetések megemelését, amivel Brüsszel a brit kilépés, illetve a migrációs többletköltségeket pótolná. Az uniós biztos azt mondta, hogy ha a közösségi büdzsét nem sikerül 2019-ig elfogadni, akkor a migráció mellett a büdzsé keretszámai is az európai parlamenti választás kampánytémájává válhatnak, emellett veszélybe kerülhet a 2021-es források lehívása.