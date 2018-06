Pogba gólja döntötte el a francia–ausztrál mérkőzést

A két éve Eb-ezüstérmes francia válogatott 2-1-nyert az ausztrálok ellen szombaton a labdarúgó-világbajnokság C csoportjában, Kazanyban – írja az MTI. A második félidőben két tizenegyesből esett egy-egy gól négy percen belül, majd Paul Pogba döntötte el a mérkőzést.

Nagy lendülettel kezdett a francia válogatott, pár perc alatt többször eljutott ellenfele kapujáig, akadt védeni valója Ryannek. Negyedóra után némileg kijött a szorításból az ausztrál csapat, de veszélyt csak akkor tudott kialakítani, amikor egy szabadrúgás után Tolisso lábáról a saját kapuja bal alsó sarka felé tartott a labda. Lloris azonban gyorsan reagált és nagyot vetődve mentett. A folytatásban is a franciák irányítottak, az ausztrálok viszont ekkor már jobban szűrték a támadásaikat, melyek így többnyire a 16-os környékén értek véget.

Griezmann a jobb szélen kezdett, Dembélé a balon, és Mbappé – aki 19 és fél évével a vb-k történetének legfiatalabb francia résztvevője – volt a középcsatár, de a felállás menet közben többször változott, a francia támadók sűrűn váltogatták pozíciójukat. Igaz, ezzel sem tudták nagyon megzavarni az ausztrálokat.

Az első félidőben kiegyenlített volt a labdabirtoklás, de többet lőttek kapura a franciák.

Az ausztrálok ugyanakkor szervezetten és keményen játszottak a második félidőben is, így nagy erőbedobásra késztették ellenfelüket. A büntetőkből esett gyors gólváltás után Paul Pogba labdája éppen a gólvonal mögé pattant, ezzel a franciák kerültek másodszor is előnybe. A hajrában továbbra is nagy akarással küzdöttek az ausztrálok, de nem voltak elég kombinatívak a támadások szervezésében. Pályára lépett az Mbappéhoz hasonlóan 19 éves, de nála bő két héttel később született Daniel Arzani, az oroszországi világbajnokság legfiatalabb játékosa is – aki múlt szombaton betalált a magyarok elleni felkészülési találkozón –, érdemben azonban nem tudott hozzátenni csapata teljesítményéhez a neki jutott pár percben.

Didier Deschamps, a franciák szakvezetője a FIFA TV-nek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: nem volt egyszerű feladat, de az a fontos, hogy győzelemmel kezdték a tornát.

„Nem mondom, hogy elégséges, amit nyújtottunk, de az ausztrálok nagyon komoly, nehéz feladat elé állítottak minket” – fogalmazott. Szavai szerint a ritmusváltás hiányzott az együtteséből. „Nem voltunk eléggé határozottak, és nem voltunk eléggé veszélyesek, ez tény” – mondta, hozzátéve, hogy a támadásépítésük sem volt megfelelő, többet kellett volna előrefelé játszaniuk. Leszögezte, hogy ezen a találkozón szenvedtek, kevesebb lehetőségük adódott a reméltnél, ám képesek ennél lényegesen jobb játékra is.

Eredmény:

C csoport, 1. forduló:

Franciaország-Ausztrália 2-1 (0-0)

Kazany, Kazany Aréna, 41 300 néző, v.: Andrés Cunha (uruguayi)

gólszerzők: Griezmann (58., 11-esből), Pogba (81.), illetve Jedinak (62., 11-esből)

sárga lap: Tolisso (76.), illetve Leckie (13.), Rishdon (58.), Behich (87.)



Franciaország:

Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez - Corentin Tolisso (Blaize Matuidi, 78.), N'Golo Kanté, Paul Pogba - Antoine Griezmann (Olivier Giroud, 70.), Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé (Nabil Fekir, 70.)



Ausztrália:

Mathew Ryan - Josh Risdon, Mark Milligan, Trent Sainsbury, Aziz Behich - Mile Jedinak, Aaron Mooy - Matthew Leckie, Tom Rogic (Jackson Irvine, 72.), Robbie Kruse (Daniel Arzani, 84.) - Andrew Nabbout (Tomi Juric, 64.)



II. félidő:

55-58.: Egy jó ütemű kiugratásnál Griezmann csapott le a labdára, de a 16-oson belül elesett. A játék továbbment, majd miután a labda kigurult az oldalvonalon, Andrés Cunha játékvezető kézfeltartással jelezte, hogy videobírós visszajátszás következik. Miután megnézte a pálya szélén lévő monitoron az esetet, tizenegyest ítélt, a vétkes Rishdonnak pedig sárga lapot mutatott fel. A büntetőt Griezmann a kapu bal oldalába vágta (1-0).

62.: Tizenegyes a túloldalon is: Umtiti egy beadásnál kézzel ütötte el a labdát. Jedinak higgadtan lőtt a kapuba (1-1).

81.: Szép passzolgatás után Pogba pöckölte 14 méterről, középről kapura a labdát, amely a felső lécről a gólvonal mögé pattant (2-1).