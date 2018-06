Nem akar elszakadni Magyarországtól a medve

Több felvétel is arra utal, hogy az utóbbi időben hazánkban barangoló medve nem Szlovákia felé indult, hanem vissza Magyarországra.

A Keresztúri Krónika a Facebook-oldalán közölte, hogy a települési térfigyelő kamerarendszeren jól kivehetően egy nagytestű medve szaladt át a főtéren.

A Hvg.hu-nak pedig egy olvasója hívta fel a figyelmét arra, hogy szombat reggel medvét láttak Sajókeresztúron.

Mint megírtuk, az állatot szerdán engedték el a szlovák–magyar határ mellett. A szakemberek egy nyomkövető nyakörvvel is ellátták, ez azonban már nincs rajta, a medve megszabadult az eszköztől. Nyomait viszont figyelemmel követik a szakemberek.

Az állat elsőként Abonyban tűnt fel, végigballagott a településen, végül pedig a helyi iskola kertjén keresztül távozott. Másnap Kocséron látták, ahol egy erdőben őrizték, és azt tervezték, hogy valamikor a hajnali órákban kábítják el altatólövedékkel. Az akció nem sikerült, a medve a kocséri polgármester elmondása szerint Szentkirály érintésével Lakitelekre ment. Később már Tiszaalpárnál látták, de a Csongrád megyei Tömörkény határában is keresték. Dóc közelében is feltűnt, míg végül a Csongrád megyei Sándorfalva közelében fogták be, azt követően, hogy Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója altatólövedékkel elkábította.