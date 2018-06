POSZT - Kompromisszumok, vagy szakmai merészség?

A kolozsvári színház Rosmersholm című produkciója lett a legjobb előadás a hétvégén zárult Pécsi Országos Színházi Találkozón. Alföldi Róbert ezúttal felléphetett Pécsen, de díjjal nem jutalmazták a színészt, aki a III. Richárd címszerepét alakította a versenyprogramban.

A szombati díjkiosztón Páva Zsolt pécsi polgármester a tisztén túllépve, egyenesen azt mondta, hogy találkozott csalódott nézővel és szeretné, ha a következő válogatók a közönségre is jobban gondolnának.

Az indulástól eltelt időszakot tekintve nagykorúvá vált a Pécsi Országos Színházi Találkozó, hiszen ez a tizennyolcadik sorozata. Az, hogy ez szakmai nagykorúságot jelent-e, már vitatéma, mert mára sok mindenben más hangsúlyokat kapott a fesztivál, mint az megfigyelhető volt a startja idején. Időzzünk el először a verseny eredményén, illetve, hogy kell-e egyáltalán verseny. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója, a POSZT egyik szakmai tulajdonosa, a Magyar Teátrumi Társaság elnöke nemrég egy rádióinterjúban azt mondta, hogy ő nem szerette volna megmérettetni magát a versenyen, mert a személye konfliktusokat válthat ki. Ez is egy álláspont, szerintem több ellentmondást hordoz, mindenesetre a kezdetektől osztanak díjat a találkozón. Ezúttal sem volt egyszerű helyzetben a szakmai zsűri, hiszen a külső körülményeken túl kellett volna lépnie. Végül is úgy döntöttek, Alföldi Róbertnek, a köztudottan korábban Pécsett nem kívánatosnak tartott színésznek, aki III. Richárdot játszotta a Radnóti Színház előadásában nem osztanak díjat. Ez a találkozón másodszor látva az előadást szerintem erősen vitatható, mert Andrei Serban rendezése és Alföldi játéka szakmai szempontból az évad kiemelkedő eseményének számít. A díjkiosztón a legjobb női mellékszereplő díjával jutalmazott Kováts Adél annyit jegyzett meg, hogy ez a díj Alföldi Róbertté is.

A legjobb előadás díját viszont egy másik, több szempontból a viták kereszttűzében lévő „határátlépős” produkció a kolozsvári színház Rosemrsholms című darabja érdemelte ki. Andriy Zholdak e hasábokon is korábban méltatott rendezése az őrületet nagyítja ki. A színészvezetése is több kérdést felvet, létezik-e határ a színész rendező viszonylatban, erről például érdemes lett volna egy külön diskurzust is rendezni a POSZT-on, mint arról is, miért kerülhetett be három változat a versenyprogramba A kaukázusi krétakörből. A legjobb rendezésért teljesen jogosan a Katona József Színház „Krétakörének” rendezőjét, Székely Krisztát díjazták. Kocsis Gergely legjobb férfifőszereplő és Imre Éva legjobb női főszereplődíja sem kérdőjelezhető meg.

Egyébként idén, akárcsak korábban, erősen különvált a versenyprogram és a fesztiválprogram, utóbbiba populárisabb előadások kerültek be. Jól érezhető volt, hogy miközben az előadások teltház előtt mennek, nincs meg az az igazi POSZT-hangulat, ami évekig jellemző volt a találkozó idején a városra. Nem volt például gyerekeknek,vagy a családoknak szánt külön program. Többnyire jól működtek viszont a közösségi oldalon élőben is követhető, Lévai Balázs által vezetett szakmai beszélgetések és a Nyílt Fórum, ahol kortárs darabokat olvastak fel. A POSZT 18 éves, kérdés milyen irányban indul tovább, a pécsi polgármester által is ajánlott kompromisszumok, magalkuvások irányába, vagy mer bátrabb, sarkosabb, a vitákat bevállaló igazi szakmai találkozó, találkozóhely lenni. Ebben a szakmának is nagy a felelőssége.

A merész formanyelv lett a nyerő Rockenbauer Zoltán művészettörténész, a szakmai zsűri tagja, bár hivatásosan nem foglalkozik színházzal, rendelkezik színházi tapasztalattal, hiszen 2012-ben őt kérték fel, hogy a POSZT versenyprogramjának válogatója legyen. A szakmai zsűri egyetértett abban, hogy a mostani 14 előadást magában foglaló válogatásból négy produkció emelkedett ki: A kaukázusi krétakör a Katona József Színházból, a Rosmersholm Kolozsvárról, a debreceni Három nővér és a III. Richárd a Radnóti Színházból – mondta Rockenbauer Zoltán. Hozzátette, szóba került a zsűriben, hogy Alföldi Róbert kapjon díjat a III. Richárd címszerepéért, de végül Kocsis Gergely díjazása mellett döntöttek - Reménykedtem abban, hogy a színészzsűri Alföldinek ad elismerést, de végül nem ez történt - jegyezte meg a művészettörténész. - Arról egyértelműen nem volt vita, hogy a legjobb előadásnak a Rosmersholmot tartottuk, és a legjobb női főszereplőnek Imre Évát. Ez volt az az előadás, amely, ha most is rágondolok, megrendít. Új, merész formanyelvet használ, emellett olyan pszichikai és fizikai nyomás éri a színpadon a színészeket, amely a nézőkre is erősen hat, de megértem azokat is, akik ebbe nem tudnak belehelyezkedni – jegyezte meg Rockenbauer Zoltán.

Főbb díjak

Legjobb előadás: Rosmersholm – Kolozsvári Állami Magyar Színház

Legjobb rendezés: Székely Kriszta A kaukázusi krétakör, Katona József Színház

Legjobb női főszereplő: Imre Éva Rosmersholm Kolozsvári Állami Magyar Színház

Legjobb férfi főszereplő: Kocsis Gergely A kaukázusi krétakör, Katona József Színház

Legjobb női mellékszereplő: Kováts Adél III. Richárd, Radnóti Színház

Legjobb férfi mellékszereplő: Szemenyei János Csárdáskirálynő, kecskeméti Katona József Színház

Legjobb 30 év alatti női színész: Szakács Hajnalka Három nővér, debreceni Csokonai Színház

Legjobb társulati összjáték: Újvidéki Színház Borisz Davidovics síremléke

Balogh Gyula