Fernando Alonso: háromból kettő megvan

Közelebb került nagy vágya, az úgynevezett triple crown megvalósításához Fernando Alonso: a spanyol Forma-1-es világbajnok célja az F1-es világbajnokság megnyerése (2005-ben és 2006-ban teljesült) mellett az Indy500-as sorozatban és a LeMans-i 24 órás versenyen is az első hely megszerzése. Utóbbi vasárnap sikerült, így már csak az Indy500-as elsőség hiányzik a nagy gyűjteményből.

LeMans-ban Alonso a 8-as számú Toyotával állt rajthoz, csapattársai a svájci Sébastien Buemi és a japán Nakadzsima Kazuki voltak az autósport egyik leglegendásabb versenyén.

Alonsóékat az sem vetette vissza, hogy az éjszaka folyamán egy egyperces stop and go büntetéssel is sújtották őket, mert Buemi átlépte a megengedett felső sebességhatárt a lassú zónában. Emiatt Alonsóék vissza is estek a második helyre, később azonban le tudták dolgozni a hátrányukat, majd vissza is szerezték az első helyet, amit a büntetés előtt birtokoltak.

Alonso korábbi F1-es csapattársa, a brit Jenson Button számára nem alakult ennyire jól a viadal. Két orosz pilótával, Mihail Aljosinnal és az F1-et szintén megjáró Vitalij Petrovval állt rajthoz egy csapatban, ám az SMP Racing 11-es számú autójában tönkrement az egyik szenzor, a szerelés pedig több órán át tartott, így már a futam elején gyakorlatilag reménytelen helyzetbe kerültek Buttonék, akiknek szintén a győzelem megszerzése volt a céljuk a rajt előtt. A végén azonban nemcsak a remélt siker maradt el, hanem még a versenyt sem tudták befejezni Buttonék, mivel 50 perccel a 24 óra letelte előtt a brit alatt megállt az autó.