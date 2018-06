Leekens: eleinte még döcöghet a belgák szekere

A 21. labdarúgó-vb hétfői játéknapján két titkos esélyes, Belgium és Anglia is bemutatkozik. Magyarország belga szövetségi kapitánya egyelőre nem vár csúcsformát.

„Először is szögezzük le, hogy belgaként és Belgium korábbi szövetségi kapitányaként azért egy kicsit elfogult vagyok” – jegyezte meg elöljáróban a Népszava kérdésére válaszoló Georges Leekens. A nemzeti tizenegy élére tavaly októberben kinevezett tréner 1997 és 1999, illetve 2010 és 2012 között is dolgozott hazája válogatottjával, a '98-as világbajnokságon az ő irányításával estek ki a csoportkört követően a „vörös ördögök”.

Belgium már két éve, a franciaországi Európa-bajnokságon is favoritként indult, végül a magyarok nyolcaddöntős kiejtése után meglepetésre a negyeddöntőben elvéreztek. Az Oroszországban az újonc Panama ellen 17 órai kezdettel debütáló belgák – akik 2015 novemberétől egy világ megdöbbenésére vezették a nemzetközi szövetség gyakran szidott világranglistáját is – a címvédő Németország és Brazília mögött harmadik az aktuális rangsorban, amely alapján ezúttal is esélyesnek tartják a végső sikerre.

„A mostani belga válogatott már nagy tapasztalattal rendelkezik, a 2016-os Eb-n is jól szerepelt, még ha nem is annyira jól, mint azt sokan várták. A legutóbbi vb-n, Brazíliában szintén jól teljesítettek (a legjobb nyolc között a későbbi döntős Argentína jelentette a végállomást - a szerk.), ráadásul a kerettagok a klubjaikban is nagy meccseket játszottak az utóbbi években és rengeteg trófeát is begyűjtöttek, szóval bőven van már tapasztalatuk a nagy meccseket, tornákat illetően. Nagyon jó játékosaink vannak, ugyanakkor egy világbajnokság egy kicsit olyan is, mint a Bingó, hogy bármi megtörténhet. Emlékszem, 2012-ben, mikor nem sikerült kijutni a kontinenstornára, Belgiumban mindenki az elveszett generációként emlegette ezt a csapatot, most pedig esélyesként tekintenek rájuk – folytatta a lapunknak nyilatkozó Leekens. – A csoportkörben azt hiszem, nem lehet gond, ugyanakkor az egyenes kieséses szakaszban ahhoz, hogy elődöntőt vagy döntőt játszhass, két-három nagy csapatot ki kell ejtened, ami nagyon nehéz feladat. A döntőbe jutás fantasztikus lenne, de ehhez a negyeddöntőben azt hiszem Brazília vagy Németország lehet az ellenfelük. Ráadásul most nagyon nagy az elvárás a belga válogatottal szemben, de ők maguk is magasra tették azt a bizonyos lécet. Az első egy-két meccsen még biztos nem lesznek csúcsformában, úgy vélem, a védelemben lehet esetleg problémájuk, ha egy-egy kulcsjátékos kiesik. Szóval ez a nagy kérdés, hogy megsérülnek-e a védelem kulcsemberei a torna során vagy nem. Amennyiben nem, akkor könnyen ott lehetünk a döntőben. Nagyon kiegyensúlyozott a csapat, amely otthonosan játszik a 3-4-3-as rendszerben. Ha pedig már ott vagyunk a FIFA-világranglista harmadik helyén, akkor már szeretnénk ismét feljönni az első helyre. De még egyszer mondom, a Németország vagy Brazília elleni negyeddöntő lehet a kulcsmérkőzés.”

Legyen szó Eb-ről vagy vb-ről, a belgákkal azonos csoportban szereplő, szintén hétfőn, az esti sávban Tunézia ellen kezdő Angliát is szokás az adott cím egyik potenciális várományosaként kezelni, noha az angolok kiugró sikert az 1966-os, egyébként hazai rendezésű világbajnokság megnyerése óta csak kétszer, a bronzéremmel zárt '68-as és '96-os kontinenstornán értek el. A legutóbbi, francia rendezésű Eb-n Izland ejtette ki Angliát, amelynél az orosz torna előtti ciklusban új időszámítás kezdődött: visszavonult a válogatottságtól a korábbi meghatározó játékos, Wayne Rooney, az aktuális garnitúra pedig régen látott kevés válogatott szerepléssel rendelkezik. A gárda így is veretlenül jutott tovább a selejtezőcsoportjából, az angolok Oroszországban Harry Kane-től várják a gólokat. Kérdés, a Tottenham sztárja elbírja-e a vezér szerepét.

Hétfőre még a vasárnap megkezdett F jelű csoportból is jut egy találkozó: délután kettőtől Svédország Dél-Koreával mérkőzik meg Nyizsnyij Novgorodban (minden mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport).

Hatos Szabolcs