Zúg a Volga - Hegyi Iván: Nagyjátékfilm

Izlandon valamivel több mint 330 ezer ember lakik, a szigetországnak Reykjavíkon kívül nincs 14 ezresnél nagyobb népességű városa. Arrafelé még a legmelegebb hónapban sem szökik 13 Celsius fok fölé a napi átlag hőmérséklet; a bon mot szerint az izlandi nyár július 28-án kezdődik, és augusztus elsején már véget is ér.

A körülmények tehát enyhén szólva sem a legkedvezőbbek, ennek ellenére az izlandi labdarúgó-válogatott két éve a legjobb nyolc közé jutott az Eb-n, majd a vb-selejtezőkön csoportelső tudott lenni abban a hatosban, amelyben Horvátország, Ukrajna és Törökország együttese is szerepelt. Első világbajnokságát pedig azzal kezdte a gárda, hogy 1-1-et ért el Argentína csapatával szemben. Ez még akkor is figyelmet érdemel, ha a nemegyszer „a világ valaha volt legjobbjaként” aposztrofált Messi tizenegyest rontott. Amúgy a kétéltű ember – aki az FC Barcelonában örökké, a válogatottban viszont elvétve csillog – csak abban az esetben lehetne minden idők legkiválóbbja, ha egyszerre négy vb-aranyérmet nyerne, mert Pelé háromszor volt világbajnok. De most nem ezt tárgyaljuk, hanem azt, hogy a büntetőt hárító Halldorsson kapus azokra az időkre emlékeztet, amikor Jonson szobafestő, Runar Kristinsson sportszer-kereskedő, míg Thordarsson teherautó-sofőr volt. Negyedszázada e derék dolgozók verték oda-vissza a magyar válogatottat a vb-selejtezőkön. Halldorsson eredetileg filmrendező, az izlandi Sagafilmnél kitűnő állás várja, ha befejezi professzionális labdarúgó-pályafutását. Moszkvában nem rendezett, de magára osztotta a főszerepet.

Mi meg nézünk báván, hogy huszonöt év alatt hova emelkedett Izland, s milyen mélyre süllyedt a három évtizede statisztának sem kellő Magyarország. Nehezebb ezt feldolgozni, mint kimondani Kirkjubaejarklaustur izlandi település nevét.

Hegyi Iván