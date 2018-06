Vívó Eb - Hetedik hely eddig a csúcs

Az első két versenynapon egyetlen magyar sem ért oda a dobogóra az újvidéki vívó Európa-bajnokságon.

A férfi párbajtőrözőktől mindenképpen érmet remélt a magyar szakvezetés az Európa-bajnokság rajtja előtt. Még magasabbra tette maga számára a lécet Rédli András, a négy évvel ezelőtti kontinensbajnok (akinek csapatban olimpiai bronz- és világbajnoki aranyérme is van) azzal a céllal utazott el az Eb-re, hogy egyéniben és csapatban is dobogóra áll.

Egyéniben ez már sajnos nem valósul meg, a 104 fős mezőnyben Rédli a selejtezőből gond nélkül jutott tovább, az egyenes kieséses szakaszban azonban már a 32 közé jutásért búcsúzott, miután 15-10-re kikapott egy papíron gyengébb cseh vívótól, és 47. lett. A legtovább Peterdi András jutott, a 30 éves újonc volt az egyetlen, aki a főtáblán mérkőzést tudott nyerni. Ennél mindenki többet várt...

Peterdi a 32 közé jutásért 15-14-re nyert, a 16 közé pedig 15-10-es sikerrel jutott. A nyolcaddöntő azonban számára is a végállomást jelentette, mivel 15-7-re simán kikapott attól a dán Jörgensentől, aki a 2015-ös moszkvai világbajnokságon Boczkó Gábort is elbúcsúztatta, Peterdi ezzel a 15. helyen zárt. Ami a többi magyart illeti: Berta Dániel a 40., Bányai Zsombor a 44. helyen fejezte be a kontinensversenyt. Csapatban lehet - és kell - javítani.

A női tőrözőknél a 61 fős mezőnyben négy magyar indult, a selejtezőt valamennyien sikerrel vették. Kreiss Fanninak olyan jól sikerült a kvalifikáció, hogy a 32 közé jutásért sem kellett vívnia. Szalai Szonjának és Lupkovics Dórának kellett, és búcsúra is kényszerültek, előbbi így a 34., utóbbi a 36. helyen végzett. Mohamed Aida versenyben maradt, a 42 éves sportoló nagy csatában nyert 10-8-ra. A 16 közé kerülésért Kreiss és Mohamed is bravúrt hajtott végre, a világranglistán ötödik francia Thibus felett aratott 14-12-es sikerrel, illetve a világ élvonalába tartozó legjobb lengyel, Hanna Lyczbinska 15-8-as magabiztos legyőzésével.

A nyolcaddöntő Mohamed számára sajnos már a végállomást jelentette, az olimpiai- és világbajnok orosz Inna Deriglazova 15-11-re nyert ellene. Kreiss azonban feltartóztathatatlan volt, 15-5-re verte az ukrán Szenyutát. A negyeddöntőben Kreissnek nem volt esélye, a világranglistán második olasz Alice Volpi 15-4-gyel kiejtette a magyar vívót. Kreiss a hetedik helyen zárt, az Eb első két napja után ez eddig a legjobb magyar eredmény.

A szombati nyitó napon a női kardozóknál a BVSC 17 éves kadett Európa-bajnoka Pusztai Liza volt a magyarok közül a legsikeresebb, a 11. helyen zárt, mivel a nyolcaddöntőben kikapott az olimpiai, világ- és Európa-bajnok orosz Szofija Velikajától. A vb-bronzérmes Márton Anna szereplése csalódást okozott, a legjobb tizenhat közé sem sikerült bekerülnie, miután 15-13-ra kikapott orosz riválisától, és csak 26. lett. Katona Renáta a 24., László Luca a 25. helyen zárt.

A férfi tőrözőknél generációváltás zajlik le, az Eb előtt ebben a fegyvernemben a tapasztalatszerzés és felszabadult versenyzés volt az elvárás a magyaroktól. A selejtezőt mindegyik magyar sikerrel vette, a főtáblán azonban csak Mészáros Tamás és Dósa Tamás tudott egy-egy asszót nyerni, aminek köszönhetően előbbi a 30., utóbbi a 31. helyen fejezte be a versenyt. Frühauf Benjámin a 37., Németh András a 39. helyet tudta megszerezni.

Hétfőn az egyéni versenyek zárónapja következik: a női párbajtőrözők és a férfi kardozók versenyében pástra lép a két egyéni olimpiai bajnok, Szász-Kovács Emese és Szilágyi Áron, valamint az egyéni világbajnok Szatmári András is.

Bernau Péter