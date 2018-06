„A helyzet súlyos, de kezelhető” – Berlinre figyel Európa

Horst Seehofer belügyminiszter nem engedné be Németországba a máshol regisztrált menekülteket. Angela Merkel ezt visszautasítja, vitájuk viszont a kereszténydemokrata pártunió végéhez vezethet.

Horst Seehofer, a német Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke, szövetségi belügyminiszter nem kíván szakítani Angela Merkel pártjával, a CDU-val, s a nagykoalíciót sem robbantaná fel a menekültkérdés miatt, de nehéz lesz megoldást találni. A válság amiatt alakult ki, mert Seehofer a más országokban regisztrált menekülteket már a határon visszafordítaná. A kancellár azonban elutasítja ezt, s szerinte bilaterális megállapodások révén kell megoldani a kérdést, illetve közös uniós intézkedéscsomagra van szükség.

A CSU elnöksége ma délelőtt ülésezik, s várhatóan zöld utat ad Seehofnernek tervei megvalósításában. Az azonban nem világos, mikortól lépne életbe az intézkedés. A szövetségi belügyminiszter szerint azért van erre szükség, hogy kifogják a szelet a populista pártok vitorlájából. Nyilvánvalóan a jobboldali radikális Alternatívára (AfD) utalt. A CSU ugyanis attól tart, hogy a párt az AfD esetleges jó szereplése miatt elveszti az abszolút többséget a szeptemberben esedékes bajor tartományi választáson. A Frankfurter Allgemeine Zeitung hétfői kiadásában Seehofer úgy foglalt állást, hogy az ellenőrzés hiánya vezetett Európában és Németországban a populista pártok megerősödéséhez. Ezért „a német és az európai politikai vezetésnek ismét el kell hitetnie a polgárokkal, hogy képesek vagyunk úrrá lenni a migráción, urai vagyunk a helyzetnek”.

Seehofer azonban nyitva hagyott egy kiskaput. Azt közölte, lát lehetőséget a megállapodásra Merkellel. „A helyzet súlyos, de kezelhető” – fejtette ki a FAZ-ban. Arra is utalt, hogy Merkelnek időt hagyna a tárgyalásokra az uniós csúcsig. Azt is közölte, döntő jelentőségű, hogy a június végén esedékes uniós csúcson konkrét intézkedéseket fogadjanak el a menekültkérdés kezelésére vonatkozóan. Seehofer előző nap, a Bild am Sonntagban azt írta, senki sem akarja megbuktatni a kancellárt.



Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU főtitkára szintén a Frankfurter Allgemeine Zeitungban fejtette ki nézeteit. Utalt arra, hogy a párt Helmut Kohl egykori kancellár örököse, s Európában kölcsönös lojalitásra van szükség. Ez pedig azt jelenti, hogy az egyes nemzetek ne menjenek szembe másokkal. Mint kifejtette, Kohl Merkelhez hasonlóan mindig a párbeszéd lehetőségét kereste.

Amennyiben a CSU megszavazza, hogy minden Seehofer elképzelései szerint alakuljon, akkor a kancellár arra kényszerül, hogy menessze belügyminiszterét. A keresztényszociálisok szerint azonban ez azt jelentené, mintha az egész pártot kizárta volna a koalícióból. A következményeket nehéz felmérni. Ez egyebek mellett a CDU és a CSU közös frakciójának végét is jelentheti a német szövetségi parlamentben, a Bundestagban, megszűnne a testvérpárt státusz, ami azt is jelentené, hogy a CDU Bajorországban is indulna. Ez azonban a CSU esélyeit csökkentené a szeptemberi választáson. Ami a nagykoalíció sorsát illeti, az előrehozott választás kiírása sem lenne elképzelhetetlen. Egy szakítással tehát mindenki csak rosszul járna.

Manfred Weber (CSU) az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint nem kell a legrosszabb forgatókönyvre gondolni. Úgy vélte, hogy az uniópártok megtalálják majd a közös utat. Azt közölte, a cél következetesebb határellenőrzés, s a CSU is közös európai megoldást akar ebben a kérdésben. Joachim Herrmann, a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungban pedig kifejtette, nem akarnak vitázni a CDU-val, de a polgárok cselekvést várnak el tőlük.

Vasárnap híre ment, hogy Angela Merkel még a június 28-án és 29-én esedékes uniós csúcs előtt rendkívüli találkozót tervez több ország kormányfőjével a menekültkérdés megoldására. Ezt azonban a CDU cáfolta. Ez ügyben a héten két tárgyalást tervez, az egyiket Emmanuel Macron francia elnökkel, a másikat Giuseppe Conte olasz miniszterelnökkel. Ez utóbbi találkozóra hétfő este kerül sor.

Wolfgang Kubicki, a szabaddemokrata FDP alelnöke a Rheinische Postban azt közölte, el tudna képzelni egy Jamaica-koalíciót, de csak egy esetleges előrehozott választás után. Mint mondta, nem kívánják választás nélkül pótolni a CSU-t, mert nem lát tartalmi hasonlóságokat a CDU és az SPD, illetve az FDP között.

Rónay Tamás