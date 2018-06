Tizenhat házat gyújtott fel a budaörsi nyaralók réme

Két évig kereste a rendőrség a budaörsi nyaralók rémét, aki alkalmanként három hétvégi házat is lángba borított.

Közveszély okozás miatt emelt vádat a Budakörnyéki Járási Ügyészség a fővárosi férfi ellen, aki 2014 áprilisa és 2016 májusa között tizenhat nyaralót és egy autót is felgyújtott.

A kényszeres gyújtogató a Budaörs és Törökbálint között húzódó Pistály völgyben szemelte ki célpontjait. Az Origo korábbi cikke szerint volt, hogy sorozatban 3 házat is felgyújtott, igaz, akkor még 30 leégetett nyaralóról lehetett tudni.

Az elkövetőre egymillió forintos nyomravezetői díjat tűzött ki a rendőrség, még sem sikerült jó ideig elfogni. Most azért vádolják közveszélyokozással, mert a keletkezett tüzek sokszor a növényzetre is átterjedtek – volt, hogy két és fél órán át kellett oltani az egyik tűzeset helyszínén, a lángok pedig „nagy értékű vagyoni javakat” is veszélyeztettek az ügyészség szerint.

A férfi ugyanakkor pszichés problémái miatt várhatóan nem kerül börtönbe, a vádhatóság kényszergyógykezelés kiszabását kérte az ügyben eljáró bíróságtól.