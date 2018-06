Kaczynski betegségéről pletykálnak, megkezdődött az utódlási harc

Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt – informálisan, hivatalos állami pozíció nélkül pedig az egész lengyel kormány – 69 éves vezetője életveszélyes állapotban van, emiatt pedig megkezdődtek a találgatások, hogy milyen változások lesznek a kormánypárt élén – írja a Politico.

Kaczynski április óta nem mutatkozott a nyilvánosság előtt, egyik utolsó ilyen alkalom Budapesten volt, április elején, amikor a szmolenszki tragédia emlékművét avatta fel. Az állapotáról hivatalosan csak annyit közöltek, hogy térdsérüléssel kezelik, de csak június 8-án, több mint egy hónap után hagyta el a kórházat, ami ennél komolyabb a helyzet. Az állapotára vonatkozóan nem közöltek hivatalos információkat, a súlyos állapotról szóló pletykákat pedig az egészségügyi miniszter igyekezett cáfolni.

A Politico szerint ugyanakkor az utódlással kapcsolatos harcok már megkezdődtek. Többen is versenybe szálltak a posztért: Joachim Brudzinski belügyminiszter, Mateusz Morawiecki kormányfő, illetve Beata Szydlo társadalomügyi miniszterelnök-helyettes, volt kormányfő is bejelentkezett. A Politico a 47-éves Zbigniew Ziobro igazságügyi minisztert, a heves bírálatokat kiváltó lengyel igazságügyi reform kulcsfiguráját is lehetséges jelöltként említi.

Lengyelországban 2019-ben lesznek parlamenti választások, jelenleg a felmérések szerint – bár csökkenő tendenciát mutatva – továbbra is magasan vezet a PiS, a szavazatok 33-40 százalékára számíthat. Arról, hogy mi okozta a PiS népszerűségét, és mi állhat a visszaesés hátterében, itt írtunk bővebben.