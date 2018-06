Egyre többen küzdenek testképzavarral nemtől függetlenül

Evészavarok nagyjából másfél évszázada léteznek, de a gyakoriságuk világszerte egyre nő. Már a nemi különbség is kezd csökkenni, egyes becslések szerint a férfiak teljesen felzárkóznak a nőkhöz – mondta a szakértő.

Evészavarok közé sorolják a szakemberek a nem szervi eredetű elhízást, aminek előfordulása Magyarországon 20, a világon 30 százalékos, az anorexia nervosá-t, azaz kóros soványságot, a bulimia nervosá-t, a túlevéssel-falással járó zavart, de manapság már a főleg férfiakat érintő izomdismorphiát is – mondta a Népszavának dr. Dömötör Eszter, a Budai Egészségközpont pszichiátere.

Ez utóbbit 2000-ben írták le először. A főleg nőkre jellemző anorexia férfi megfelelője, de fordítva, azaz az érintett a soványságtól tart. Túl fontossá válik a testének összetétele. A médiának komoly szerepe van abban, hogy úgy gondolja, az úgynevezett Schwarzenegger-ideálnak megfelelően kellene kinéznie, és ennek érdekében kényszeresen edz, speciális étrendet tart és akár anabolikus szteroidokat is szed. Gyakran úgy véli, nem tartják tökéletesnek a külsejét, ezért társaságban rosszul érzi magát, és inkább rejtőzködik. A háttérben sokszor korai beteges anya-gyerek kapcsolat és önértékelési zavar áll, aminek következtében hiányos a baráti kapcsolati háló, ezért beszűkül az élettér; az edzés szenvedélyszerűen tölti ki az életet. Ritkábban, de nőknél is létezik a testépítő típusú evészavar. Náluk is gyakori, hogy az intenzív testépítés szteroidok szedésével egészül ki, amelyek a hang mélyebbé válását, szőrösödést, a menstruáció elmaradását és akár agresszivitást is okozhatnak – mondta a pszichiáter.

Az anorexiások fanatikusan törekszenek a soványságra, a betegségüket tagadják, nem is motiváltak a terápiára, mert az elért vékonyságuk sikerélmény, egyfajta eszköz az önkifejezésre és autonómiára. Gyógyítja az önbizalomhiányukat, az önértékelésüket, és az önelfogadásukat. Ráadásul a „nemevés” a szülőkkel szembeni dac kifejezési eszköze is. Súlyos énképzavar, a tehetetlenség és a hatásképtelenség élménye jellemzi őket. A családban általában összemosottság, egymásba fonódás tapasztalható; nincsenek személyes és generációs határok, mindenki mindenkivel együtt értelmezi magát, és gyakori a túlvédés is. Jellemző a megfelelő érzelmi interakciók hiánya, az alacsony kommunikációs készség, az izolálódás: a beteg magára marad az érzéseivel. A legveszélyeztetettebbek a 12-18 éves, sokszor „jókislányok.” A halálozás a betegség kezdete után tíz évvel mintegy 8, a kezdet után húsz évvel már 20 százalék.

A túlevéses zavar 2013-ban lett önálló kórkép, és már az orthorexia – az egészséges ételek túlzott hajszolása - is önálló evészavarnak tekinthető – mondta a szakember.

Hajlamosító és kiváltó okok

Az evészavarnak pszichés háttér- és hajlamosító, illetve fenntartó tényezői vannak, ilyenek például az érzelemkifejezés nehézsége, a kommunikációs készség hiányosságai, ezek következtében a viták, a negatív érzelmek kifejezésének kerülése. Hajlamosít rá a bántalmazás vagy valamilyen más kontrollzavar is: aki elvesztette, annak a diéta eszközt jelenthet a visszaszerzéséhez és az erő kifejezéséhez. Állhat a háttérben kényszeres viselkedésre való hajlam, tökéletességre törekvés, másoknak való megfelelés, gyenge önérvényesítés, aminek következménye lehet az, hogy az érintett nem tudja megvédeni a személyes „én-határait”. Ilyenkor kaphat túlzott hangsúlyt a megjelenés, a testsúly – mondta dr. Dömötör Eszter.

A hajlamosító tényezők mellett vannak kiváltó okok, speciális momentumok, amelyek meghaladhatják a beteg megküzdési képességeit. Ez lehet az első sikeres diéta, akár fizikai vagy szexuális bántalmazás is, nem kívánt terhesség, vetélés, abortusz, de a párkapcsolat krízise vagy szakítás is, illetve akár a szülőktől való elköltözés, amikor a függetlenségre való törekvés és az elszakadásra való képtelenség egyszerre van jelen, illetve amikor konfliktus lép fel a női és az anyaszerep között.

Gyógyítás

Az összes evészavar pszichoszomatikus betegség, tehát lelki eredetű, de fizikai tüneteket is - kövérséget vagy soványságot - okoz. A gyógyításuk nagyon nehéz, és nem korlátozható a szomatikus rész gyógyítására, ha ugyanis az evészavart fenntartó háttértényezőket nem kezelik, nincs az a diéta és mozgásterv, ami hatásos lehet. A pszichoterápia egyrészt a torzult gondolkodást tudja gyógyítani, az általánosító, felnagyító, téves következtetéseket levonó, mindent vagy semmit elven működő ítéleteket, akár babonás gondolkodást hivatott áthangolni. Másrészt az egyéni dinamikus terápia a beteg és a terapeuta érzékelésével, finom összehangolásával elvezet a saját érzelmek, érzések jobb felismeréséhez, "emészthetővé tételéhez" és kifejezéséhez. Ahogy lassanként nő az "érzelmi párbeszéd" képessége és megtörténik önmaga "újraszerveződése", úgy csökken az evészavar szerepe. Az egyéni terápia mellett segíthetnek a családterápiás és a csoportos terápiás módszerek is – mondta a pszichiáter.