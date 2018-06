Kaposváron már a vezetőképzés is „keresztény értékelvű”

Országosan egyedülálló, gazdaságtudományi karokon pedig unikális szakirányú továbbképzést indít a Kaposvári Egyetem (KE): a somogyi megyeszékhelyen keresztény értékrendű vezetőket képeznek – reményeik szerint ősztől.

- Amikor felvettük a kapcsolatot az egyházakkal, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk – mondta a szakindítással kapcsolatos, hétfői sajtótájékoztatón Szigeti Orsolya, a gazdaságtudományi kar dékánja. – A katolikus, a református, az evangélikus és a baptista egyház is a támogatásáról és együttműködéséről biztosította az egyetemet.

Kőműves Zsolt adjunktus, a szak felelőse arról beszélt, hogy a képzés során igyekeznek keresztény értékrendű oktatókkal együtt dolgozni. A Népszava kérdésére, honnan tudják, hogy egy oktató milyen értékrendet vall, pontosított: a paptanárokra gondolt.

– Az oktatásban a Bibliát is használjuk majd – tette hozzá –, hiszen a sikeres vállalkozások és vezetőik már most is alkalmazzák egyes tanításait, csak lehet, nem tudnak róla. A jó vezető szereti és ismeri alkalmazottait, s olyan motivációs és kommunikációs eszközöket használ, melyek elősegítik a jó munkahelyi hangulatot és morált. Az új képzésre alapdiplomával bárki jelentkezhet, és a két féléves, levelező kurzus végén keresztény értékrendű vezető diplomát vehet át, míg a gazdasági végzettségűek keresztény értékrendű vezető szakközgazdászok lesznek.

– Tavaly ősszel még csak arról beszélgettünk, hogy az egyházunknak szükség lenne szakképzett közgazdászokra – mondta Varga László kaposvári katolikus püspök –, ebből nőtte ki magát az új képzési forma. Hiánypótló a kezdeményezés, hiszen veszélyben a kultúránk, s óriási szükség van keresztény értékeket valló vezetőkre.

Hasonlóképpen vélekedett Pongrácz Máté evangélikus lelkész is, aki szerint a mai világban nagyon fontos, mindenki tisztában legyen vele, mit is jelent keresztyén vezetőnek lenni. – Sajnos sok keresztyén vezető megpróbál megfelelni a világi elvárásoknak, s nem meri felvállalni a keresztyén értékeket, mert félnek az esetleges konfliktusoktól – jegyezte meg. – Pedig Jézus értékeit feltételek nélkül fel kell vállalni, s közvetíteni kell szeretetét az embereknek.

Kérdésünkre, a való életben mi különböztetheti meg a keresztény értékrendű vezetőt egy világi gondolkodásútól, a kaposvári evangélikus lelkész úgy reagált: előbbiek egészen más etikai és morális megközelítéssel kezelnek bizonyos kérdéseket. – Egyértelmű, hogy egy vezetőnek döntéseket kell hoznia – magyarázta –, ám egy keresztyén értékeket vallónak nemcsak a célt, hanem az odáig vezető utat is látnia kell. Például, ha el kell bocsátania egy munkatársat, akkor nem elég, ha szárazon közli vele a tényeket, hanem látnia kell a döntése mögött az embert is. A cél, hogy ne csak romboljon, hanem segítsen is. vagyis jelenjen meg a kommunikációjában az emberség, hiszen sok esetben egy elbocsátásnál nem is a munka elvesztése fáj az érintettnek, hanem ahogyan közölték vele. De hasonló magatartás várható el gazdasági kérdésekben is: egy keresztyén értékalapú vezetőnek feltételek nélkül tisztelnie kell a szabályokat, a törvényeket, és alapelvárás vele szemben az anyagiak etikus kezelése.

A KE vezetőinek reménye szerint az új képzés, melyre lelkészeket és céges vezetőket várnak jelentkezőnek, 2018 őszén, de legkésőbb 2019 év elején indulhat el – utóbbi esetben keresztféléves oktatásban.

Vas András