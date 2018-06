Ma lesz vége az első csoportkörnek

Kedden véget ér a labdarúgó világbajnokság első csoportköre, utolsóként a H jelű négyes tagjai mutatkoznak be. Elsőként délután két órakor Kolumbia és Japán feszül egymásnak. A dél-amerikaiak utolsó négy vb-selejtezőjükön nyeretlenek maradtak, az viszont bizakodásra adhat okot, hogy a végső sikerre is esélyesként tartott franciákat márciusban felkészülési meccsen 3-2-re legyőzték. A csapat legnagyobb sztárja James Rodriguez, a Bayern München középpályása, de a Carlos Bacca (Sevilla), Radamel Falcao (Monaco) csatárduó is sok csapat dolgát nehezítheti meg. A japánok 1998 óta rendszeres résztvevői a világbajnokságoknak, ám a nyolcaddöntőnél tovább még egyszer sem jutottak. A csapat legismertebb játékosa, a dortmundi Kagava Sindzsi.

Délután öttől Lengyelország és Szenegál méri össze erejét. Az európaiak a legutóbbi két vb-n nem vettek részt, ezúttal csoportelsőként kvalifikálták magukat. A csapat gólfelelőse Robert Lewandowski lesz, aki 41 találatig jutott a Bayernben az elmúlt idényben. A szenegáliak 2002 után másodszor vb-résztvevők, legnagyobb sztárjuk a Liverpool szélsője, Sadio Mané.

Az esti mérkőzéssel pedig megkezdődik a második kör, a szaúdiakat kiütő oroszok és az Uruguaytól vereséget szenvedő egyiptomiak csapnak össze. Hector Cuper szövetségi kapitány ezúttal már minden bizonnyal a kezdőbe teszi Mohamed Szalah-t, akit az első meccsen még kisebb sérülése miatt nem mert bevetni.

Mindhárom meccset az M4 Sport élőben közvetíti.

Korom Milán