Will Smith a Lánchídnál mókázott a családjával

Láthatóan jól érzi magát Budapesten a hollywoodi filmsztár-rapper Will Smith. Az amerikai színész már hetek óta legújabb filmjét a Gemini Man-t forgatja a magyar fővárosban és ez idő alatt több nevezetességnél is feltűnt - írja az Euronews.

Legutóbb a Lánchíd pesti hídfőjénél mókázott családjával apák napja alkalmából. Az erről készült felvételeket az instagramon osztotta meg rajongóival, sokmilliós megtekintést eredményezve. PERFECT Father’s Day with the Fam! Jaden missed his flight. But he’ll be here in the morning.

A családi idillből csak a 19 éves Jaden hiányzott - jegyzi meg az Euronews - aki valószínűleg valahol a világban egyengeti önálló filmes és zenei karrierjét.