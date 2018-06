Röhög a net - Neymar hajviseletét karikírozza Eric Cantona

Eric Daniel Pierre Cantonának, az egyik legsikeresebb francia labdarúgónak nem kell a szomszédba mennie, ha bolondozni támad kedve. Eric the King, miután visszavonult a focitól, egy ideig a filmvásznon kamatoztatta tehetségét, majd 2011-ben visszatért "az igazi szerelemhez", és az amerikai New York Cosmos igazgatója lett. Ismerői, hajdani pályatársai szerint olyan ritka tehetséges emberről van szó, akinek ráadásul remek a humorérzéke is.

Cantona most az Instragramra tette fel azt a fotót, amihez szűkszavúan csak annyit írt: "Neymar style ... spaghetti al dente! "

Neymar da Silva Santos Júnior olimpiai bajnok brazil labdarúgó, Jelenleg a Paris Saint-Germain és a brazil válogatott támadója. (Wikipédia)