Vívó Európa-bajnokság: Vereségek egy tussal

Öt magyar is egy tussal szenvedett vereség után esett ki az újvidéki vívó Európa-bajnokságon, a legjobb eredményt Szilágyi Áron érte el, aki ötödik lett.

Az első érem megszerzésében bízva várta a magyar küldöttség az egyéni versenyek hétfői zárónapját. A derűlátás megalapozottnak tűnt, hiszen női párbajtőrben a riói olimpiai aranyérmes Szász-Kovács Emese is ott volt az indulók között, férfi kardban pedig a kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi Áron és a világbajnok Szatmári András is tagja volt a mezőnynek. A kardozóknál lépett még pástra a korábbi világbajnoki bronzérmes Decsi Tamás és a korábbi Európa-bajnoki harmadik helyezett Gémesi Csanád.

A selejtezők a magyar klasszisok és a csapat többi tagja számára is kiváló ráhangolódást jelentette a folytatásra, ami azonban rendkívül balszerencsésen alakult. A női párbajtőrözőknél a négy magyar induló közül hárman a 32 közé is bejutottak, egyedül Szabó Réka bukott el ennél az akadálynál, és az 51. helyen fejezte be az Eb-t. A tizenhat közé jutásért olyasmi történt, amire nem lehetett előre felkészülni, és sokkolta a csapat tagjait. Mindhárom magyar kiesett, és valamennyien egyetlen tussal kaptak ki. Elsőként Kun Anna találkozott az észt Kirpuval, és szenvedett 15-14-es vereséget, majd Budai Dorina még balszerencsésebb volt. Az ő mérkőzése a vívóidő lejártakor döntetlen volt, az egy perces hosszabbítás előtt a sorsolás a szintén észt Lehisnek kedvezett, ő lett a kedvezményezett. A ráadás után 9-9 volt az állás, ami Lehis továbbjutását jelentette. Szász-Kovács az olasz Rossella Fiamingóval találkozott, akit a riói játékok döntőjében legyőzött. Ezúttal is óriási csatát vívott egymással a két világklasszis, az olasz 8-4-re vezetett, de Szász-Kovács egyenlített, majd 12-14-ről is sikerült Szász-Kovácsnak 14-14-re alakítani az állást. A győztes találatot azonban végül Fiamingo érte el, ami azt is jelentette, hogy Szász-Kovács a 19., Kun a 23., Budai pedig a 29. helyen fejezte be az egyéni versenyt az Eb-n.

A kardozóknál Decsi Tamás a főtáblán magabiztos 15-7-es sikerrel jutott be a 32 közé, ahol őt is utolérte a hétfői magyar átok, egyetlen tussal, 15-14-re veszített a 16 közé kerülésért a francia Anstett ellen. Gémesi Csanád is a ebben a körben kényszerült búcsúra, miután 15-12-re kikapott a korábbi kontinensgyőztes román Dolniceanutól. Gémesi a 22., Decsi a 24. helyen fejezte be az Eb-t.

Szilágyi Áron -MTI/ Krizsán Csaba

Szilágyi Áron és Szatmári András jó teljesítménnyel, magabiztos sikerekkel jutott be a legjobb tizenhat közé, itt azonban egymással kerültek szembe. A magyar világklasszisok csatájában elmaradt a szoros küzdelem, Szilágyi végig vezetve, könnyen nyert 15-9-re. Szatmári a kilencedik helyen végzett.

Szatmári a negyeddöntőben a címvédő német Max Hartunggal találkozott. A két sportoló kiválóan ismeri egymást, Szilágyi 2011-ben a cataniai világbajnokságon a négy közé jutásért 15-11-re verte Hartungot, de volt róla frissebb, igaz kevésbé kellemes emléke is: tavaly Tbilisziben az Eb fináléjában, majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt, június 15-én a német nyert 15-7-re. Ezúttal sokkal szorosabb csatát vívott egymással a két kardozó, ez az asszó is 15-14-gyel ért véget, és megint a riválisé volt az utolsó találat. Szilágyi az ötödik helyen fejezte be az egyéni küzdelmeket. Hétfőn a nyolc magyar induló közül öt esett ki egytusos vereséggel.

Kedden a csapatversenyekkel folytatódik az Eb, először a női kardozókkal és férfi tőrözőkkel. Mindkét együttes rosszul járt a sorsolásnál, a nők Ukrajnával, a férfiak Nagy-Britanniával csatáznak majd a nyolc közé jutásért.

"Amit a sors elvesz, azt vissza is adja" - jegyezte meg a versenynap végén Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitány.

A próféta szóljon belőle...

Bernau Péter