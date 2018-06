Tovább keresik magukat az ellenzéki pártok

Útkeresés és bizonytalanság – ezzel a két szóval magyarázta lapunknak Kiss Ambrus, a Policy Agenda vezetője, azt, hogy az ellenzéki pártok tisztújítása után az új vezetőségek csak szűk előnnyel szereztek mandátumot. A minap az MSZP kongresszusa 54-46 százalékos arányban Tóth Bertalan frakcióvezetőt választotta meg két évre elnöknek Mesterházy Attilával szemben. A Jobbik tisztújításán ugyanilyen arányban diadalmaskodott Sneider Tamás, Toroczkai László ellen, míg a parlamentbe nem jutott Momentum régi-új vezetője, Fekete-Győr András 56 százalékos támogatottsággal lett újra elnök. Az LMP-nél két posztra, két jelentkező volt, hivatalos arányokat ugyan nem kaptunk, de információnk szerint Szél Bernadettet így is "csak" 60 százalék körüli eredménnyel erősítették meg társelnökként.

– Nem lehet összehasonlítani az MSZP és a Jobbik helyzetét, utóbbinál jól látszott, hogy Toroczkai László markánsan mást gondolt a párt jövőjéről, mint Sneider Tamás. A szocialistáknál viszont nem az történt, hogy például Mesterházy önálló MSZP-t akart, karakteres baloldali politikával, míg Tóth mindenkivel összefogott volna. Úgy tűnt, mintha a régiek és a kicsit újabbak közül kell választani – fogalmazott Kiss Ambrus, hozzátéve: az MSZP-nél épp ezért nem várható szakadás körüli helyzet, míg a Jobbiknál ez kódolva volt.

A szakértő szerint az elkövetkező pár hónapban az összes ellenzéki pártnál erős fokmérők lesznek az időközi választások. – Nem szabad túlértékelni a jelentőségüket, de más visszajelzés nincs, így a pártok belső élete felnagyítja majd az eredményeket – magyarázta Kiss. Arra a kérdésünkre, hogy a szűk győzelmek miatt, továbbra is széthúzás, kibeszélés várható-e az ellenzéki pártoknál, a szakértő azt mondta: ezeknek egy dolog tud véget vetni, ha láthatóan sikeres az új vezetés. – Ez integrálni tudja azokat is, akik úgy érzik, nem az ő politikájuk érvényesül. A helyzetet azonban bonyolítja, hogy az egyébként „csalóka” időköziekből kellene következtetéseket levonni, miközben jövőre EP-, illetve önkormányzati választásra is fel kell készülnie az új vezetőségeknek. – Azt kell mutatniuk, hogy ez már több, mint amit láthattak tőlük a választók 2018 után – mondta. Kiss Ambrus arra számít, hogy a Jobbik esetében hamarosan tisztázódik ki megy Toroczkaival, illetve az ásotthalmi polgármester utáni világ milyen lesz a Jobbiknál. Az MSZP-nél kérdés, hogy az új elnök képes-e megállítani a zuhanást, míg az LMP-nek tisztáznia kell az identitásválságát.

– A Momentumnál azt gondolták, hogy elég, ha a Fidesszel, valamint az ellenzéki pártokkal szemben határozzák meg magukat, de nem lett igazuk. Több kell, mint kimondani, hogy nem Orbánra és a régi pártokra – hangsúlyozta a politológus.

Zoltai Ákos