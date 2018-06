Luxemburgban érnek össze Semjén és Tiborcz körei

Ugyanazzal a luxemburgi adótanácsadóval került bizalmi kapcsolatba Semjén Zsolt vadásztársa, mint akivel Tiborcz István köre is üzletel -tudta meg a 24.hu. Farkas József vállalkozó – aki éveken át fizette Semjén skandináviai vadászatait – a luxemburgi adóparadicsomba bejegyzett családi cégének ügyeit bízta Kacsóh Gábor adótanácsadóra.

A lap birtokába került levelezés szerint Farkas kérésére 2012-ben személyesen Kacsóh utalta át az abban az évben megtartott rénszarvasvadászat költségeit a szervezőknek.

Kacsóh Gábor ugyanaz az adótanácsadó, aki összefüggésbe hozható:

Kacsóh rejtélyes üzletember, akinek a neve leginkább a nyilvánosan elérhető adatbázisokban bukkan fel, ugyanakkor nem ismeretlen szereplője a magyar gazdaságnak. A német anyanyelvű adótanácsadó, jogász a luxembourgi Deynecourt Ügyvédi Iroda egyik vezetője. De számos hazai gazdasági társaságban is jelen van tulajdonosként vagy egyéb tisztségviselőként.

A Heti Válasz korábbi cikkében a Deynecourt Ügyvédi Iroda legfontosabb magyarországi ügyfeleként azonosította a Fidesz-időszak egyik legfontosabb udvari építőcégét, a West Hungária Bau (WHB) Kft.-t, amelynek tulajdonosa a Tiborcz üzlettársaként is emlegetett Paár Attila.

Más nyomok is vezetnek az adótanácsadótól a kormányközeli építőipari vállalkozóhoz: egy időben Kacsóh érdekeltségébe tartozott a Fertődi Építő Zrt., a cég biatorbágyi fióktelepének címe pedig megegyezik a Paár-féle WHB székhelyével. (Sőt ide jegyezték be két még nagyobb potentát, Mészáros Lőrinc és Szíjj László közös klímás cégét, a CLH Klímaszervíz Kft.-t is.) A Fertődi Építő legutóbb a vizes világbajnokság kapcsán került be a hírekbe, részt vett a csaknem négymilliárd forint állami pénzből felújított budapesti Császári-Komjádi Sportuszoda felújításában.