Az EP-választás bojkottjára szólít fel Ungváry Krisztián

„A magyar társadalom tisztességes része üzenhetne egész Európának: a magyar nem tolvajnép. Csak a vezetőink azok.”

„Az EP-választások bojkottjával a magyar társadalom tisztességes része üzenhetne egész Európának: a magyar nem tolvajnép. Csak a vezetőink azok” – írta Ungváry Krisztián történész az Indexen megjelent véleménycikkében, hozzátéve, hogy ez „nemzeti becsületbeli ügy lenne”.

Szerinte a bojkottot az is indokolja, hogy a választás feltételei az országgyűlésihez hasonlóan az európai választáson sem felelnek majd meg annak, ami egy jogállamban elvárható. „Ugyanúgy közpénzből, kormányzati tájékoztatásnak álcázva zajlik majd a Fidesz kampánya, az ellenzék ugyanúgy ki lesz tiltva a közszolgálati médiumokból, a Fidesz által irányított masszív propagandagépezet ugyanolyan, orosz-mintájú lejárató- és álhír-kampányokat fog futtatni, mint tette azt országgyűlési választási kampányban. Ebből pedig az is következik, hogy helytelen volna, ha az ellenzék is asszisztálna a jogállamiság, a szabad választás imitálásához miközben annak éppen tartalmi kiüresítése folyik” – fejtette ki.

Ungváry kiemelte, hogy az EP-választás listásan történik és 21 mandátum kiosztását jelenti, igaz a mandátumokhoz viszonylag magas juttatások társulnak. Az ellenzéki pártok azonban legjobb esetben is csak 10 mandátumban reménykedhetnek. „Leegyszerűsítve: tanácsadókkal kb. 30 személy állásáról beszélünk. Ez nagyságrendekkel kisebb, mint akiket az országgyűlési választások bojkottja érintett volna” – írta.

Ungváry úgy véli, a Magyarországot érintő döntésekben a magyar ellenzéki képviselőcsoportnak szinte semmilyen szerepe sem volt, az eddig is bíráló jelentéseket sem ők készítették. A Magyarországnak jutó uniós kvóták, illetve pénzek kérdését sem ők döntik el és ellenőrzési jogkörük is minimális, szemben a nemzeti parlamenti képviselők jogosítványaival. „A politikai nyereség viszont aligha becsülhető túl. Az Európai Unió történetében még soha nem fordult elő, hogy egy tagállamban részleges választási bojkottra került volna sor. Egy ilyen eset válaszkényszerbe hozza az Európai Unió tagállamait. Arra kényszeríti az Európai Néppártot is, hogy gondolkodjon el a Fidesz kizárásán” – szögezte le.

Azt írta, számtalan bizonyíték van arra is, hogy Orbán Viktor valójában nem más, mint Putyin trójai falova az EU bomlasztására. „A magyar állami külpolitikai hírek jelentős része ma már orosz álhírek átvételéből áll. A nyugat-európai közvélemény számára nyilvánvalóbbá válna, hogy Magyarország szuverenitása súlyosan sérült, másrészt az országban sorozatosan és durván megsértik az EU alapelveit és ez a tapasztalat előbb utóbb az eddig Orbánnal fű alatt politikai alkukat kötő nyugati politikusokat is vállalhatatlan helyzetbe hozza. Másrészt érdemes megfordítani a kérdést: miért is vár a magyar ellenzék Brüsszeltől bármit, ha még arra sem képes, hogy ennek kapcsán egyértelmű üzenetet küldjön az EU felé?” – tette fel a kérdést.

Ungváry arra hívta fel a figyelmet, hogy az akcióval olyanok is azonosulni tudnak, akik egyébként jobboldali Fidesz-szavazók: közülük is sokakat zavar a korrupció és a nemzeti szuverenitás sérülése, csak éppen az ellenzéki oldalon nem láttak jobb alternatívát. Az EU intézményeibe vetett bizalom azonban még itt is feltehetően sokkal magasabb, mint a hazai ellenzékhez fűzött remények és ezeknek a szavazóknak a politikai bojkott azonosulási lehetőséget kínál.

A teljes publicisztika itt olvasható.