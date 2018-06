Berlin előtt Münchenben veregetik meg Orbán vállát

Az Angela Merkelhez készülő magyar miniszterelnök előbb beugrik bajor barátaihoz is. A CSU-nál valószínűleg nagyon meleg fogadtatásra számíthat.

Háromnapos németországi útra készül Orbán Viktor kormányfő – értesült a Népszava. Mint elsőként megírtuk, Angela Merkel kancellár azt követően hívta meg a magyar miniszterelnököt Berlinbe, hogy közvetlenül az április 8-i választások előtt nem jött össze egy Visegrádi 4-ek plusz Németország csúcstalálkozó Budapesten, amire egyébként német részről is volt nyitottság.

Információink szerint a kormányfő július 3-án utazik majd Németországba és majd csak 5-én tér vissza Budapestre. A háromnapos munkalátogatás ma már szokatlannak számít a diplomáciában, a leggyakrabban csak egy napra tervezik a kétoldalú találkozókat.

Igaz, a magyar kormányfő nem csak Berlinbe utazik, az első állomása München lesz, ahol a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) vezetőivel találkozik majd. Orbán itt nem csak meleg fogadtatásra számíthat (a CSU már régóta a Fidesz bevándorlásellenes politikájának az egyik legnagyobb támogatója), de a vizit azért is pikáns, mivel jelenleg éppen – akár szakítással is fenyegető – vita zajlik a CSU és az Angela Merkel vezette kereszténydemokraták (CDU) között, mivel Horst Seehofer CSU-s belügyminiszter kancellári hozzájárulás nélkül is megtagadná a tartózkodást német földön azoktól a menekültektől, akiket egy EU-s ország területén már regisztráltak.

A magyar kormányfői vizit csúcspontja a július 5-i munkaebéd lesz Merkellel, majd az azt követő sajtótájékoztató. Ezen várhatóan a menekültügy és az EU következő hét évre tervezett költségvetése lesznek a fő témák. Egyelőre mindkét ügyben vannak nézeteltérések, de a jelek szerint inkább a német álláspont hajlik a magyar felé, így Orbán Viktor komoly politikai győzelemre számíthat. Igaz, Merkel minden bizonnyal szóba hozza majd a CEU és a civilek ügyét is.

Mint korábban megírtuk, a Fideszben régóta látták ennyire erősnek a párt helyzetét az EP konzervatív frakciójában, egy fideszes európai parlamenti képviselő például arról beszélt lapunknak, ha esetleg felmerülne, hogy kizárják őket az Európai Néppártból, akkor Orbán Viktor biztosan saját EU-kritikus mozgalmat gründolna magának – ami nyilván erodálódással járna a Néppártban is. Orbán a hétvégén egyenesen úgy fogalmazott a Helmut Kohl egykori német kancellár halálának rendezett tanácskozáson, hogy „most könnyű lenne – tekintettel a 2019-es európai parlamenti választásokra – létrehozni, mondjuk, egy új formációt a közép-európai országok hasonszőrű pártjaiból vagy éppen egy bevándorlásellenes összeurópai formációt. Nem kétséges, nagyot hasítanánk a 2019-es európai választáson”.

