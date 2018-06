Rekord gyenge a forint, mindenki az MNB-re vár

Abszolút csúcsa közelében járt ma hajnalban az euróhoz képest a forint keresztárfolyama, amely alulról súrolta a 325 forintos szintet, majd némileg megnyugodtak a kedélyek, így néhány órája már „csak” 324,50 forintot adnak a devizakereskedők az európai közös pénzért.

Most minden szem a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsára szegetődik, amely kamatdöntő ülést tart, és szinte elképzelhetetlen, hogy délután 2-kor emelne a 2016 nyara óta változatlan 0,9 százalékos alapkamaton. FRISSÍTÉS: így is történt, a Monetáris Tanács változatlanul hagyta a kamatot.

A szakértők most nem is erre kíváncsiak, hanem arra, hogy egy órával később a jegybankárok milyen kommentárt fűznek döntésükhöz. Értékelni fogják az elmúlt napok piaci folyamatait, és feltehetően közvetett bejelentést tesznek arra, hogy mikor avatkoznának be a forint árfolyamának védelme (természetesen nem árfolyamcélt jelölnek ki, és az is megszokott, hogy egy esetleges intervencióról sem előtte, sem utána nem számolnak be).

A jegybankot is feltehetően meglepte, hogy a forint már nem a vele együtt számon tartott feltörekvő piaci devizákkal (cseh korona, lengyel zlotyi) mozog, hanem azoktól elszakadva rosszabbul teljesít. Így az a korábbi jegybanki érv, hogy a forint gyengülése mögött nemzetközi tendenciák állanának mára féligazsággá vált. Tény, hogy az amerikai már végrehajtott és tervezett kamatemelések mellett a forintbefektetések már nem igazán versenyképesek. Így gyors iramban hagyják el a magyar állampapírokat, és repülnek át a nagyobb hozamot biztosító, kevésbé kockázatos amerikai piacra.

Az MNB most egyet tehet – a saját monetáris stratégiáját is figyelembe véve – nem szokásos eszközöket vetnek be, hogy az euró-forint árfolyam ne szökjön az égbe. Most úgy fognak tenni, mintha a forint gyenge hetei csak átmenetiek lennének, és bizalmat keltenek abban az irányban, hogy belátható időn belül konszolidálódik a helyzet.

Eközben aligha okozna meglepetést, ha a nyár során – a 12 hónapra visszatekintő – infláció elérné vagy meghaladná a jegybank 3 százalékos inflációs küszöbét, amit alapkamat-emelkedésnek kellene követnie. A Szabadság téren azonban abban hisznek, hogy ez csak átmeneti drágulás lesz, és az év végéig ismét a bűvös 3 százalék alá kerülünk.

Ma jelenik meg, de csak csütörtökön ismertetik az MNB inflációs jelentését is. Szinte bizonyos, hogy ebben emelni fognak az idei évre vonatkozó korábbi prognózisukon.

Bonta Miklós