Apróhirdetés-ügy: pert vesztett a propagandalap Ungárral szemben

Ungár Péter propagandalapnak nevezte a Budai Polgárt, a II. kerületi újságnak azonban nem is ez fájt igazán. Pert is indítottak, végül hiába.

Jogerősen, másodfokon is elvesztette a Budai Polgár azt a pert, amit Ungár Péter, LMP-s II. kerületi és parlamenti képviselő ellen indítottak jó hírnév és méltóság megsértése miatt – tudtuk meg Ungár ügyvédjétől, Schiffer Andrástól.

A kerületi lap ügyében Balaton Balázs önkormányzati sajtóreferens indított pert – azután, hogy Ungár 2016 decemberi, nyilvános helyen tartott sajtótájékoztatóján (ennek lesz még jelentősége) propagandalapnak nevezte az újságot, és kifogásolta, hogy a lap csak „apróhirdetésben” értesítette a helyi lakosságot egy, a Hármashatár-hegyre tervezett olimpiai mountainbike helyszín kijelöléséről.

A Budai Polgárnak nem is a propaganda megnevezés fájt, hanem az, hogy Ungár apróhirdetést emlegetett, miközben ők nem abban a rovatban helyezték el a hirdetményt. „A keresetükben nem is szerepelt, hogy kifogásolták a propagandalap nevet, az apróhirdetésen volt a hangsúly” - mondta Schiffer.

A Fővárosi Ítélőtábla végül úgy értelmezte, hogy Ungár nem tényt közölt, hanem képletesen fogalmazott: a hirdetmény eldugott voltát próbálta érzékeltetni az apróhirdetés rovat emlegetésével, ami egy belső oldalon jelent meg.

Az ügy abszurditását jelzi, hogy a 24.hu szerint Balaton ügyvédje olyan gyalogosokat is beidézett volna a perre, akik Ungár sajtótájékoztatója közben haladtak át a helyszínen – és mivel ők is hallhatták a valótlan állítást, sérülhetett a lap jó híre. A gyalogosokat végül nem sikerült begyűjteni, a Budai Polgár pedig bukta az Ungártól követelt egymillió forintos sérelmi díjat is.