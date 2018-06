Magánorvosra költik az egészségbiztosításukat a magyarok

Egyre inkább a várólisták megkerülésére használják az egészségpénztári számlájukon lévő összegeket a magyarok. Míg korábban a gyógyszerkiadásaik csökkentésére, addig mostanra a magánorvosi szolgáltatásokra költenek leginkább a költségvetés által is megtámogatott megtakarításaikból – derült ki az OTP Egészségpénztár és az Affidea magánszolgáltató cég közös sajtóbeszélgetésén.

Az év első öt hónapjában 15 százalékkal bővült az OTP Egészségpénztár tagjainak száma és félmilliárddal nőtt az egyéni befizetések összege – mondta az újságíróknak Studniczky Ferenc ügyvezető igazgató, aki szerint a siker része lehet, hogy a cég mind több szolgáltatása online is elérhető. Ám – szerinte – az egészségpénztár népszerűségében jelentős szerepe van annak is, hogy a megtakarításokat a magánorvosi szolgáltatásokra is el lehet költeni.

Az OTP Egészségpénztár friss felméréséből kiderült, hogy a megkérdezettek több mint egynegyede járt magánorvosnál. Harmaduk ugyanis nem tudta kivárni, hogy sorra kerüljön az állami egészségügyben. A válaszadók több mint fele arra panaszkodott, ha kapott is időpontot, legalább egy órát kellett várnia, míg az orvosig eljutott. Kétharmadukat pedig az zavarta a legjobban, ha valaki soron kívül előzte őket az állami egészségügyben. A kutatás szerint a pénztár tagjai öt százalékkal kevesebbet költöttek gyógyszerre, viszont 18 százalékkal többet a magánorvosi szolgáltatásokra, mint egy évvel korábban.

Már nem csak a módosabb emberek, de kevésbé tehetősek is mind gyakrabban választják a magánellátást – erősített rá Studniczky Ferenc szavaira Leitner György, az Affidea vezérigazgatója, a magánegészségügyi szolgáltatókat tömörítő Primus Egyesület vezetője. Hozzátette: a családok ma már több mint ezermilliárd forintot költenek el „zsebből” egészségügyi szolgáltatásokra. S tagadhatatlan az is, hogy egy ideje elkezdődött a koncentráció a piacon, és áramlik a tőke a területre. Megszűnhet a szétaprózottság, az egy-két személyes kis rendelők helyét előbb-utóbb a komplex, akár országos szolgáltatásra képes szereplők vehetik át. S ha ez bekövetkezik, a magánbiztosítók is új termékkel jelenthetnek meg.

AZ OTP Egészségpénztár például már az év végére szeretne lehetőséget teremteni a tagjainak, hogy akár magánbiztosítást vásárolhassanak a megtakarításaikból – mondta Studniczky Ferenc , hiszen akkor az egészségpénztári tagsággal járó 20 százalékos adókedvezményt erre is érvényesíthetik.

D. A.