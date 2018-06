A hőségben a visszerek is belobbanthatnak

A nagy meleg a lábakat is megviseli: bedagadhatnak, feszülhetnek és a visszerek is belobbanthatnak. A manuálterapeuta elmondta, mit lehet tenni, hogy a kellemetlen érzést enyhítsük vagy akár meg is előzzük.

Ha a kötőszövetek nem elég erősek, nem tudják támogatni a vénákban a vér áramlását, ami így pang és duzzanatot, a visszerek kitágulását okozza a lábban – mondta a Népszavának Hulényi-Gróf Orsolya manuálterapeuta, gyógytornász.

Mit lehet tenni?

Illlusztráció: AFP

Sokat segíthet a vénás torna, ami az izmok pumpáló mechanizmusát kihasználva segíti a vér áramlását. Ezt mindennap, lehetőleg reggel ajánlott elvégezni, Éjszaka a vesék aktívabbak, ezért jobban visszaszívódnak az ödémák, a torna hatására ki is tudnak ürülni a vénák, és nem kering egész nap az, ami a szövetek között maradt.

Hasznos a megelőző célzatú kompressziós harisnyanadrág viselése is. Ez nem olyan erős, mint az orvos által receptre felírt változat, de meghatározott pontokon meghatározott nyomást fejt ki, így támogatja a vénás keringést. A használata főleg állómunkát végzőknek ajánlott.

Hideg víz

A begyulladt felületes visszereket célszerű jegelni, hűteni. A hideg-meleg víz váltogatása csak akkor ajánlott, ha a verőerekkel van probléma, például érszűkület esetén. Az érfal izomzata ugyanis tudja követni a hőmérséklet változását: szűkülésre és tágulásra képes. A vénáknak a hideg víz tesz jót, mert segíti az összehúzódásukat. Érdemes ezért a zuhanyozás végén a lábakat hideg vízzel átpermetezni – tanácsolta Hulényi-Gróf Orsolya.

Illusztráció: pexels.com

Visszeres, vénás betegségek esetén a napozás, a szaunázás, de a szoláriumozás sem javasolt, mert a hő hatására még jobban kitágulnak az erek, összehúzódni azonban nem képesek.

Kitartó sport

A kötőszöveti gyengeség öröklődik, elsősorban anyai ágon, de férfiaknál is előfordul. A túlsúly is rizikófaktora: minél nagyobb, annál több terhelés jut a visszerekre. Segít viszont a sport: könnyebb, de folyamatos, ciklusos jellegű mozgást ajánlott végezni. A legjobb az egyenletes tempójú szobakerékpározás, de egy kis kocogás vagy tempós séta is hasznos. A víz hidrosztatikai nyomása ugyanolyan jótékony hatású, mint a kompressziós harisnya, de nem elég csak két hossznyit tempózni, ezért az úszás akkor ajánlott, ha szünet nélkül húsz percig is megy – mondta a manuálterapeuta.

Barabás Júlia