Vegyszerszagú, eper és guava ízű ásványvizet hívtak vissza

Vegyszerre emlékeztető szagú, 1,5 literes Jana eper és guava ízű üdítőitalt vontak ki a forgalomból - számol be honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A Nébih fogyasztói bejelentések alapján indított vizsgálatot. A szagon kívül opálos, úszó, lebegő pelyheket is látni lehetett a palackokban.

Kép: Nébih

A Nébih ügyfélszolgálatára rövid idő alatt több közérdekű bejelentés is érkezett, amelyben a Fonyódi Ásványvíz Kft. által forgalmazott 1,5 literes Jana eper és guava ízű üdítőitallal kapcsolatban jeleztek érzékszervi problémát: a fogyasztói bejelentések alapján vegyszerre emlékeztető, idegen szagot lehetett érezni, emellett opálos, úszó, lebegő pelyhek is voltak az üdítős palackokban. A lakosság által elmondottakat a Nébih laboratóriumi vizsgálatai is alátámasztották.

A problémát a hatóság akkreditált laboratóriumi vizsgálatai is megerősítették. A forgalmazó – a hatóság jelzése alapján – saját hatáskörben kivonta a forgalomból a 22.02.2019, a 23.02.2019 és 24.02.2019 minőség-megőrzési idejű tételeket.

A hatósági eljárás folyamatban van. A Nébih felhívja a vásárlók figyelmét, hogy amennyiben vásároltak a termékből, és a palackban fehér, lebegő szennyeződést tapasztalnak, illetve vegyszeres szagot éreznek, ne fogyasszák azt el.