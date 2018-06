Börtönbe kerülhetnek egy elhagyott falu újjáépítői

Börtönbüntetéssel néz szembe a spanyol Colectivo Fraguas Revive hat tagja, amiért újjáépítettek egy egykor lakott, ám mára elhagyott falut - írja az Euronews. A csoport 5 éve fordított hátat a városoknak, és kezdett a felújításba, ám az ellenük ítélő bíróság szerint munkájuk illegális lakásfoglalásnak minősül.

A Fragas - egy apró spanyol falu a Guadalajara hegység lábainál - az 1960-as években néptelenedett el. A kollektíva, mely az újjáépítést végezte, 5 évvel ezelőtt érkezett a faluba.

A regionális kormány ellenzi a csoport tevékenységét. Részben azzal érvelvnek, hogy a lakosok jelenléte tűzveszélyes a falut körülvevő erdőre nézve. Pénteken a Castilla-La Mancha-i feljebbviteli bíróság úgy döntött, a csapat törvénytelenül foglalta el a területet, ezért hat embert 18 hónap börtönbüntetésre, és 16 380 euró közös befizetésére ítélt. Ha az összeget nem tudják előteremteni, még három évnyi börtönnel néznek szembe. A fentieken kívül nekik kell állniuk az általuk újjáépített házak lerombolásának költségét is.

Forrás: Facebook/Fraguas Revive

A csoport célja az önfenntartás volt. Napelemeket helyeztek el és vízturbinával felszerelt, hidroelektronikus rendszert építettek ki. Jaime Merino, a csapat szóvivője szerint a kollektíva a helyiekkel is jó viszonyt alakított ki - az első dolog, amit tettek az volt, hogy újjáépítették a falu egykori temetőjét, gesztusként a falu valamikori lakói felé. "Úgy tűnt, ez egy nagyszerű ötlet, nagyon örültek neki" - mondta erről Merino. Az egyik régi lakos még egy könyvet is adott nekik, amit ő írt a falu történetéről - az ebben szereplő fényképeket is használták a házak helyreállításánál.

Forrás: Facebook/Fraguas Revive

"Meg kell változtatni a törvényt, hogy a fiatalok, akik el akarják, könnyebben el tudják hagyni a várost, anélkül, hogy ennek óriási anyagi vonzata lenne" - nyilatkozta Merino az Euronewsnak. Véleménye szerint azért fordultak ellenük a hatóságok, mert a régió felkapott vadászhely, jelenlétük pedig zavarja a vadászatot. Minden jogi fórumon megpróbálják megtámadni az ítéletet.