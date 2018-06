Már békülne a néppárttal a Fidesz

Novák Katalin, a Fidesz alelnöke személyes találkozót kezdeményezett az Európai Néppárthoz (EPP) tartozó holland kereszténydemokrata párt (CDA) elnökével — értesült a Népszava. A tervek szerint az eszmecserére a következő hetekben kerülhet sor Brüsszelben, valószínűleg az EPP székházában. A kezdeményezés azért figyelemre méltó, mert a magyar kormánypárt június elején közölte, hogy felfüggeszt minden kapcsolatot a holland testvér szervezettel.

Emlékezetes, hogy a holland kereszténydemokraták június 2-iki kongresszusukon egy olyan határozatot fogadtak el, amelyben kifejtették, hogy ha a Fidesz nem tartja magát az EPP által vallott értékekhez, akkor ideiglenesen fel kell függeszteni a tagságát. Az állásfoglalásra válaszul Novák Katalin, a Fidesz alelnöke Sybrand van Haersma Bumához, a párt parlamenti frakcióvezetőjéhez címzett levelében megfenyegette a CDA-t: amíg a vezetése nem kér bocsánatot a Fidesztől, addig felfüggesztik minden kapcsolatukat a holland testvérpárttal.

A levélre Ruth Peetoom elnök válaszolt. Ebben nem kért bocsánatot, viszont megerősítette a kongresszus döntését. Ennek ellenére Novák Katalin telefonon találkozót kezdeményezett vele, ami nem éppen a kapcsolatok befagyasztásának a jele.

A hollandok egyelőre fontolgatják a magyar párt javaslatát — mondták a CDA-hoz közel álló források, nem zárva ki, hogy Novák és Peetoom a következő hetekben Brüsszelben fog találkozni. “A Fidesz szerette volna, ha az eszmecserére Budapesten kerül sor, de ezt egyből elutasítottuk” — közölték.

Informátoraink elmondták, hogy a CDA 2012 óta komoly aggodalommal figyeli a magyar kormánypárt tevékenységét. Szerintük a holland szervezet kongresszusán elfogadott határozat nem azt jelenti, amit a Fidesz kiolvasott belőle, vagyis hogy máris a kizárásukat kezdeményezik. Mint az állásfoglalás rámutat, a javasolt felfüggesztésre egy alapos vizsgálódás és párbeszéd után, és csak akkor kerülhet sor, ha a magyar párt nem teljesíti a vele szemben támasztott feltételeket.

Úgy tudjuk, hogy a bajor keresztényszocialista Manfred Weber, az EPP európai parlamenti frakcióvezetője szeptemberig szeretné rendezni a pártcsaládon belüli vitákat, hogy utána már csak az EP-választásokra összpontosíthassanak.

Márpedig Orbán Viktor egyelőre csak élezi az ellentéteket: a Helmut Kohl egykori német kancellár emlékére rendezett vasárnapi tanácskozáson például egy új európai pártcsalád alapítását vetette fel. „Most könnyű lenne létrehozni, mondjuk, egy új formációt a közép-európai országok hasonszőrű pártjaiból vagy éppen egy bevándorlásellenes összeurópai formációt. Nem kétséges, nagyot hasítanánk a 2019-es európai választáson” – üzent szövetségeseinek, az Európai Néppárt (EPP) tagjainak. Az új európai párt alapítását csak feltételes módban fogalmazta meg, majd hozzátette, hogy ők (mármint a Fidesz és közép-európai szövetségesei) egyelőre nagyvonalúan eltekintenek ettől. Orbán szerint „dezertálás helyett” ők inkább a nehezebb feladatot vállalják, és meg akarják újítani az Európai Néppártot. Az elmúlt évek számos választása azt jelezte, hogy az EPP pártjainak befolyása folyamatosan csökkent, mert nem képviselte, úgymond, a népakaratot. Orbán ezzel szemben saját magát és az Osztrák Néppártot állította példaként, mint akik sikerrel vették fel a kesztyűt, és „felelős válaszokat” adtak.

Az EP-ben egyébként egy képviselőcsoport létrehozásához legalább 7 ország 25 honatyájára lenne szükség, ez azonban – amint a 2014-es választás utáni egyezkedések is megmutatták – nem is annyira egyszerű feladat. Mindemellett azért sem lenne értelme életre hívni egy ilyen mozgalmat, mert már létezik az EP-ben egy bevándorlásellenes, antiföderalista, euroszkeptikus frakció, a Nemzet és Szabadság Európája, amelyet az a Marine Le Pen irányít, akinek már túl radikális Orbán politikája. A magyar miniszterelnök felvetése mögött az is állhat, hogy úgy érzi: az olasz választással eljött az ő ideje. Tavaly decemberben Ausztriában, néhány hete pedig Olaszországban jött létre olyan kabinet, amely szigorítaná a bevándorlást. Csakhogy az olasz kabinet sem egységes Orbán megítélését illetően.

A néppárti vezetésre mindenesetre nagy nyomás nehezedik Orbán Viktor politikája miatt. Többen — például lengyel, luxemburgi és portugál — kereszténydemokrata pártok azzal fenyegetőznek, hogy jövőre elhagyják a frakciót, ha az továbbra is befogadja az értékeikkel szembeszálló Fideszt. Bennük viszolygást keltene, ha a magyar miniszterelnök aktívabb szerepet játszana az EP választások európai kampányában.

Információink szerint az EPP vezető személyiségei azt szeretnék, ha a néppárthoz tartozó európai biztosok, valamint állam- és kormányfők is beszállnának a ringbe, és kétoldalú találkozókon győzködnék a magyar miniszterelnököt, hogy álljon be a sorba. Ilyen találkozókra leghamarabb a jövő héten esedékes brüsszeli EU-csúcs előtt kerülhet sor, amikor az EPP-hez tartozó tagállami vezetők külön is leülnek tanácskozni. Jean-Claude Juncker bizottsági elnöknek április óta érvényes meghívása van Budapestre, de eddig még nem sikerült nyélbe ütni.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter keddi brüsszeli bemutatkozó látogatásán találkozott Joseph Daullal, a pártcsalád elnökével. A korábban feltétlen Orbán-rajongónak számító Daulról egy jól tájékozott forrásunk azt mondta, hogy most már “nagyon ki van akadva” a magyar kormányfő Brüsszelt bíráló kampányaira. Gulyás sajtótájékoztatóján azt mondta: megbeszélésükön egyetértettek abban, hogy a Fidesz az Európai Néppárt értékes tagja. Joseph Daul sajtóirodáján keresztül viszont azt üzente lapunknak, hogy nem kívánja a nyilvánossággal megosztani a találkozón elhangzottakat.

Halmai Katalin (Brüsszel), Rónay Tamás