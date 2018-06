Leekens lapáton - Rossi az új szövetségi kapitány

Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatott új szakvezetője. Az olasz szakember a belga Georges Leekenst váltja a szövetségi kapitányi poszton.

Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya. A szakember kedd délelőtt tárgyalt a Magyar Labdarúgó-szövetségben (MLSZ), és meg is egyezett a szervezet irányítóival. A szakember 2020 nyaráig írta alá szerződését, az az elvárás vele szemben, hogy juttassa ki a nemzeti csapatot az Európa-bajnokságra, amelynek rendezői között megtalálható Budapest is. Az itáliai szakember 2016-ban bajnokságot nyert az NB I-ben az előzetesen esélytelennek tartott Budapest Honvéddal, legutóbb Dunaszerdahelyen dolgozott, de többször hangsúlyozta, a magyar nemzeti együttes kispadjáért bármilyen munkát azonnal feladna.

Az MLSZ a váltás indoklásában azt írta, hogy a „Georges Leekens által összeállított és irányított, különböző összetételű csapatok a lejátszott négy felkészülési mérkőzésen nem voltak eredményesek, és játékban sem mutattak határozott fejlődést. Noha voltak a négy mérkőzésen elfogadható, illetve biztató időszakok a játék tekintetében, összességében nem volt tapasztalható olyan tartós, biztos előrelépés a csapat teljesítményében, amely alapján kijelenthető lenne, hogy meg van a csapat gerince és játéka a Nemzetek Ligájára. Sem a fiatalítás, sem a játékstílus kialakítása nem haladt az előzetesen elvárt ütemben. Ezek alapján az MLSZ elnöksége megállapodott Georges Leekens-szel szerződése felbontásáról. Az MLSZ elnöksége továbbra is elismeri Leekens szakmai felkészültségét, emberi kvalitásait és megköszöni eddigi erőfeszítéseit. A belga szakember nem tart igényt végkielégítésre.”

Még szerencse, hogy a végkielégítésről lemondott Leekens. Minden bizonnyal ő is tisztában van azzal, hogy amit Magyarországon mutatott, azért a fölvett havi fizetése is ajándék volt. A szövetségi közleményből is az derül ki, hogy a kitűzött célokból semmit sem valósított meg a nemzeti csapattal.

