Olcsóbb lesz jövőre a tej

Minden idők legtöbb egyszerűsítését tartalmazza a jövő évi adóváltozásokról szóló törvényjavaslat, amelyet kedden nyújtott be a Pénzügyminisztérium a parlamentnek - hangsúlyozta közleményében Varga Mihály. A pénzügyminiszter az adminisztrációcsökkentés mellett jövőre több százmilliárd forintra taksálja azt az összeget, amit az adócsökkentések révén a családoknál, a lakosságnál és a vállalkozásoknál hagynak.

A tervezett változtatások egy részét - részben a Népszava kérdéseire válaszolva - már a költségvetés beterjesztésekor ismertette a miniszter, de más módon is szivárogtattak. Így a kevéssé meglepetés, de a tejesek és a lakosság örömére szolgál, hogy az áfa 5 százalékra csökkentése okán olcsóbbak lehetnek a friss tej után az ESL és az UHT jelű tartós tejek. Az szja mértéke nem változik, viszont a családi adókedvezmény tovább bővül. A következő évben a kétgyermekes családok adókedvezménye havi ötezer forinttal – összesen már havi 40 ezer forintra – emelkedik.

A tervezet szerint öt adófajta megszűnik: 2019-től már nem kell 75 százalékos különadót, hitelintézeti különadót vagy kulturális adót fizetni. A baleseti adó, és az eho (egészségügyi hozzájárulás) is megszűnik, de ezeket továbbra is fizetni kell, mert az az előbbi a biztosítási adóba, az utóbbi a szociális hozzájárulási adóba épül be. az online fizetések ösztönzése érdekében 20 ezer forintig minden lakossági átutalás mentesül a pénzügyi tranzakciós illeték alól.

A társasági adó mértéke is marad 9 százalék és folytatódik a vállalkozások által fizetendő szociális hozzájárulási adó mérséklése, a hatéves bérmegállapodás alapján szocho jövőre az idei 19,5 százalékosról 17,5 százalékra csökken.

Újszerű elem,. hogy az öregségi nyugdíj mellett dolgozók jövedelme után 2019-ben már csak a 15 százalék személyi-jövedelemadót kell fizetni, járulékokat nem.

Lesz adóemelés is: átlagosan 20 százalékkal nő a népegészségügyi termékadó mértéke. Jövőre a SZÉP-kártya marad az egyetlen kedvező adózású cafeteria-elem. E két változásról az érintett ágazatok már jelezték: egyeztetni kívánnak a Pénzügyminisztériummal.