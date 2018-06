Itt a nyár, megkezdődött a vakáció. Sokaknak öröm, sokaknak gond. Sok családban a vakáció nem más, mint otthoni tétlenség, mert nincs pénzük elmenni nyaralni, kirándulni, hiába a különféle kedvezmények és kártyák, amelyek némelyeknek segítenek. Pedig a vakáció, a szabadság mindenkinek kellene, szükségük lenne kikapcsolódásra, pihenésre a felnőtteknek épp úgy, mint a gyerekeknek.

Kereszténydemokrata kormányunk azonban nem sokat törődik a szegény emberek nyaralásával, annak ellenére, hogy nagyon sokan még életükben nem látták a Balatont és Budapestet sem. Rendkívül nagyok lettek a vagyoni különbségek, egyesek még az országon belül sem tudnak utazni - akkor sem, ha halaszthatatlan intézni valójuk lenne -, mások meg havonta más földrészeket járnak be. A nyár így is, úgy is elmúlik ugyan, de nem mindegy, milyen emlékek maradnak róla.

Makovics János