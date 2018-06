Európa a tét

Elnapolták a német koalíciós válságot, Horst Seehofer, a német Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke, szövetségi belügyminiszter csak két hét múlva kezdené el kitoloncolni az országból azokat a menekülteket, akiknek menedékkérelmét más országokban elutasították. Angela Merkel kancellárnak az uniós csúcson kellene közös európai álláspontot kialakítania a menekültkérdésben. Ha ez sikerül neki, véget ér a koalíciós torzsalkodás, ha nem, kezdődik minden elölről.

Mivel már három éve nem sikerül az uniós tagországokat közös nevezőre hozni a menekültkérdésben, lássuk be, ez utóbbira sokkal nagyobb az esély. A közép-európai országok, élükön Magyarországgal, minden felvetést elutasítanak, ami Berlinből érkezik, ráadásul a kancellár dolgát megnehezíti az osztrák és az új olasz kormány is.

Merkelt és Seehofert 2015 ősze óta megosztja a menekültkérdés. A CSU elnöke már akkor élesen bírálta a kancellárt a bevándorlók tömeges befogadása miatt. Merkel radikális megoldás helyett diplomáciai lépésekkel, különmegállapodásokkal próbálta kezelni a kérdést, ami részben sikerült is. A CSU azonban nem európai megoldásban gondolkodik, hasonlóan populista álláspontot képvisel e tekintetben, mint Orbán Viktor vagy Matteo Salvini olasz belügyminiszter.

Merkel attól tart, ha az egyes országok minden komolyabb kihívás esetén a saját fejük után mennek, az az európaiság gondolatának halálát jelenti. Nem gondoljuk azt, hogy Seehofer fel akarja robbantani a nagykoalíciót, pragmatikusabb ő annál, ám ezúttal már olyan komoly ideológiai különbségek merültek fel a két politikus között, hogy a szakítás sem elképzelhetetlen. A bajor párt elnöke van annyira makacs, hogy ragaszkodjon radikális menekültpolitikájához, Merkel viszont Európa jövőjét tartja szem előtt, ebből pedig nem enged.

Talán Seehofer is belátja: a szakítással ő is csak vesztene, hiszen a szeptemberi bajor tartományi választáson, példátlan módon, a CDU is indulhatna. S remélhetőleg számol azzal: itt már nem a CSU szereplése, abszolút többségének megőrzése, hanem közös Európánk jövője a tét.

Rónay Tamás