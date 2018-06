Fischer Ádám Wagnerrel harcol az emberi jogokért

Fischer Ádám karmester régóta bizonyítja, hogy tisztában van az írástudók felelősségével. Aktív közéleti szereplésével, nyilatkozataival, az oktatási szegregáció ellen, vagy a Szabadság téri II. világháborús emlékmű ellen tiltakozó művész közösségi élményt is teremtett akkor, amikor az Európai Unió himnusza, az Örömóda közös éneklésére hívott fel és vezényelte az odasereglett civil polgárokból álló alkalmi kórust. A fiatalkora óta külföldön élő zenész a világ legnagyobb színpadain - a Bécsi Állami Operaházban, a Párizsi Operában, a milánói Scalában, a londoni Covent Gardenben vagy a New York-i Metropolitanben - lép fel, ha épp nem a Szabadság téren vezényel.

A "Tudományok és Művészetek Előmozdítására" 1976-ban hozták létre a nemzetközi alapítványi elismerést, a Wolf-díjat. A százezer dollárral járó kitüntetést negyven éve adják át minden esztendőben, az eddigi magyar díjazottak között pedig megtalálható a Nobel-díjas kémikus Polányi János, a világhírű zeneszerző Ligeti György és az utóbbi napokban az akadémiai törvény módosítása elleni kiállásával gyakran szereplő MTA elnök, matematikus Lovász László is.

Idén Fischer Ádám vehette át az elismerést, méltatása a zeneművészi teljesítménye mellett külön kitért az emberi jogi elkötelezettségére. A díjjal járó összeget a Magyar Helsinki Bizottságnak ajánlotta fel. Az utóbbi években oly gyakran emlegetett "megélhetési bevándorló", aki 19 éves kora óta külföldön él, a civil jogvédő szervezetnek, amely a menekülteket, menedékkérőket segíti, és amelynek vendége lesz csütörtök este. Az emberi jogok és a zene kapcsolata című beszélgetés témaindítójaként fogalmazott levelében Wagner A walkür című művére hívta fel a figyelmet.

"Ha erről a törvényjavaslatról most Németországban folyna vita, valószínűleg nyílt levelet írtam volna azoknak a képviselőknek, akik egy ilyen jogszabályt készülnek megszavazni. Arra kértem volna őket, hogy aki esetleg még nem ismerné, menjen el az operába és nézze meg Wagner A walkür című művét. Tudom, hogy egy ilyen kezdeményezés a magyar Országgyűlés képviselői között kevesebb sikerre számíthatna, mint Németországban, és nemcsak azért, mert az Opera éppen zárva tart. De mégis szeretnék abban hinni, hogy aki a Walkürt megismeri és megérti, az legalábbis elgondolkodik azon, hogy egy ilyen aljas „törvényre” rábólinthat-e tiszta lelkiismerettel.

(...) Én soha nem fogom elfogadni, hogy azzal bűnt követnék el, ha bajba jutott szerencsétlen sorsú embereken segítek. Ha ezt törvény mondja ki, akkor ennek a törvénynek minden eszközzel ellent kell állni, és én magam is, saját személyemben ellent fogok állni. És mindenkit segíteni is fogok az ellenállásban. Nagyon remélem, hogy akkor is, ha ez a készülő törvény jogerőre emelkedik, a civil szervezetek kitartanak küldetésük mellett. Nekünk, jogvédőknek az emberi jogot és az embereket kell védenünk. Az új rendelkezések ellen viszont harcolnunk kell. Mert az embertelen jog."

Infó:

Emberi jogok és muzsika 100 percben

Est Fischer Ádámmal

Június 21.

Magvető Café

A beszélgetést Révész Sándor és Zádori Zsolt vezeti.

H. K.