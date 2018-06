Mégis jöhetnek a felhőkarcolók

A tervezett felhőkarcolók magassági korlátját 65 méter helyett 90 méterre emelnék és a kormány ez alól is adhatna felmentést – derül ki Tuzson Bence miniszterelnökségi államtitkár fideszes képviselőként a Lázár János által a választások előtt kancelláriaminiszterként benyújtott javaslata hétfői parlamenti vitája előtti percekben benyújtott módosító indítványából. A kabinet külön rendelkezhetne például a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánított épületek magasságáról, de 65 méter felett is kell tervtanácsi engedély. A konkrét, június 30-i hatálybalépést a kihirdetés időpontjára módosítanák és változtattak a mentesítést biztosító engedélyeken is. A vitán maga Tuzson Bence ismertette a kormányvéleményt, vagyis a módosítások elfogadása borítékolható.

Lázár Jánoson azután lett úrrá a magasságiszony, hogy a Mol tavaly év végén előállt a fővárosi Kopaszi-gátra tervezett 120 méteres székháztervével. Igaz, az Árpád-híd pesti hídfőjénél a szlovák hátterű HB Reavis 90 méteres terveket dédelget.

A fideszes politikus, aki Csányi Sándor Mol-alelnökkel többször nyilvánosan összerúgta a port, sose ismerte el nyilvánosan, hogy a tiltással a Mol terveit akadályozná. Az olajcég viszont rezzenéstelenül azt ismételgette, hogy székházát az eredeti terveknek megfelelően 2021-re felhúzza. Lapunk kérdéseire Tarlós István főpolgármester és Hernádi Zsolt Mol-vezér múlt hét végi közös sajtótájékoztatójukon is a tilalmi tervről szinte tudomást se véve nyilatkoztak.

A parlamenti vitán az ellenzéki képviselők, vérmérséklettől függően bár, de alapvetően mind korrupcióval vádolták a Fidesz-KDNP-t. Tordai Bence a Párbeszéd részéről úgy fogalmazott: „az a kérdés, hogy a Fidesz mikor, mennyi pénzt kapott ezért a szánalmas kutyakomédiáért; mennyibe került az a Mol tulajdonosainak”. Az ellenzék a törvénymódosítás tárgyalási módját is felhánytorgatta.

Marnitz István