Zúg a Volga - Hegyi Iván: Déli harangszó

Dél-Amerika még nem jelentkezett a világbajnokságon, noha öt csapattal képviselteti magát. A fantázia, a virtuozitás, a látványos gólok özöne egyelőre sehol, leginkább csak erőlködés és monotonitás van.

Ez lenne a szubkontinens 2018-ban?

Egy forduló után még nem szabad mélyre ható következtetéseket levonni, ám tény, ami tény: tetszetősen eddig csak az a perui csapat játszott, amely a pontokat és a gólokat tekintve egyaránt nullás maradt a szürke dánokkal szemben. A többi dél-amerikai résztvevő szerzett ugyan gólt, ám mindegyik csak egyet... A számok ezen túl is beszédesek: egy győzelem, két döntetlen, két vereség a Twiggy-sovány dél-amerikai mérleg, és a mutatóknál is kedvezőtlenebb a kép, ha a számok mögé nézünk. Uruguay együttese a nyolcvankilencedik percben fejelt José Gimenez-góllal szenvedte ki a sikert Egyiptom legjobbjaival szemben; Argentínát minden különösebb nehézség nélkül megállította Izland, és a brazilok is gyötrődtek a svájciak ellen, igaz, nekik kettős mérkőzést kellett vívniuk: egyet az alpesiekkel, egy másikat pedig a technikailag és személyileg is kibővült, de mit sem javult játékvezetői teammel; míg a vb-történet valaha volt legerőszakosabb fair play-díjasát, a négy évvel korábbi tornán a sportszerűség bajnokává avatott kolumbiai csapatot tegnap felülmúlta a több mint kilencven percen át létszámfölényben futballozó japán válogatott.

Azt hinné az ember, a dél-amerikai a legerősebb selejtezőcsoport. Még egy ilyen kör, és ez úgy válik hiedelemmé, ahogyan a CONMEBOL-reprezentánsok eszköztárából idáig eltűnt a csel, a trükkös passzjáték, valamint – Sergio Agüero és Philippe Coutinho egy-egy megmozdulását kivéve – a briliáns támadásbefejezés.

Vagyis az eredeti Dél-Amerika.

Hegyi Iván