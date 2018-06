BL-selejtező: Luxemburgban kezd a Videoton

A keddi sorsolás értelmében a magyar aranyérmes székesfehérvári együttes a Dudelange vendégeként kezdi meg szereplését a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjében.

A macedón Shkendija, a szlovén Olimpija Ljubljana, a litván Suduva Marijampole, a grúz Torpedo Kutaisi és a Dudelange volt a választék.

Az NB I alig három hete befejeződő idényének bajnoka, a szusszanásnyi szünet után hétfő óta már az új szezonra készülő Videoton kiemeltként várta az európai szövetség központjában, Nyonban rendezett sorsolást, a többnyire ismeretlen együttesekre szűkített körből pedig az egyik ismertebbet, a luxemburgi liga bajnokát kapta. A selejtező 1. fordulójában sorra kerülő párharc első felvonásának egyelőre nincsen hivatalos időpontja. A tervek szerint a július 10-én vagy 11-én rendezendő első mérkőzést a hercegségben, az utána héten következő visszavágót pedig Felcsúton rendezik.

„Mi magunk is tapasztaltuk, hogy Luxemburg válogatottja az utóbbi időszakban elért egy-egy meglepő eredményt, ám szerintem a Dudelange ezzel együtt sem okozhat gondot a Videotonnak. Fel kell készülni az ellenfélből és le kell győzni őket, ilyen egyszerű” – utalt részben még a magyar válogatott tavaly őszi, idegenbeli kudarcára a Népszavának a sorsolás után nyilatkozó Disztl Péter.

A volt válogatott kapus – aki tagja volt az 1985-ben UEFA Kupa-döntőig menetelő Videotonnak is – meglátása szerint most még felesleges arról beszélni, hogy elérhető-e a székesfehérváriaknak valamelyik nemzetközi kupasorozat csoportköre. Már csak azért is, mert addig a BL-ben például négy párharcot kéne sikerrel venni. „Annak idején az első vagy a második forduló után mi sem foglalkoztunk azzal, hogy bejutunk-e az UEFA Kupa-döntőjébe, mindig a következő meccsel kell foglalkozni, azt kell abszolválni. Ha ez megvan, akkor lehet a további ellenfelekkel foglalkozni. Előbb le kell győzni a luxemburgiakat, majd menni tovább. Hiába mondok most akármit, az igazság úgyis a pályán fog eldőlni.”

Sorsolnak az Európa-ligában is Ugyancsak Nyonban ma három további magyar együttes kap ellenfelet: az Európa-liga selejtezőjében bajnoki ezüstérmesként induló Ferencváros, a kupagyőztes Újpest és a Budapest Honvéd várja riválisát. Egyik fővárosi klub sem kiemelt, az FTC-re akár Mészáros Lőrinc csapata, az Eszék, az újpestiekre az előző szezonban még a Bajnokok Ligája csoportkörében szereplő szlovén Maribor, míg a kispestiekre a Videotont tavaly 4-0-s összesítéssel búcsúztató Partizan Belgrád is várhat.

A Dudelange egyébként újabb klubnak számít, csupán 1991 óta létezik. Ezzel együtt a gárda az idén már a 14. bajnoki címét nyerte, az új évezredben hazai szinten egyeduralkodó. A Dundelange magyar riválissal eddig egyszer, 1994 augusztusában találkozott: akkor a Ferencváros 12-2-es összesítéssel búcsúztatta a KEK-ben. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, a luxemburgiak néhány éve a csoportszakasz előszobájában, a rájátszásban még versenyben voltak az Európa-ligában, azaz illik őket megfelelő komolysággal kezelni.

Később Nyonban elkészítették a következő kör sorsolását is. Továbbjutás esetén a bolgár Ludogorets Razgrad vagy az északír Crusaders FC várná a Videotont a második selejtezőkörben.

Persze, oda előbb el is kell jutni.

Korábban újrakezdik az NB I-ben A megszokottnál előbb, már február 2-án folytatódik majd az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2018/2019-es idénye – adta hírül kedden a Magyar Labdarúgó-szövetség honlapja. "A döntés hátterében az áll, hogy az NB I-es bajnokság téli szünete kiemelkedően hosszú volt. A mérkőzések nélküli időszak megtörte a csapatok felkészülését, negatív hatással volt a teljesítményre" – jelent meg az mlsz.hu-n. Az új szezon rajtjára a télen alácsövezendő Szusza Ferenc Stadion kivételével minden élvonalbeli együttes stadionja rendelkezik megfelelő fűtéssel, így ez már nem jelenthet akadályt. A menetrendet június utolsó napjaiban teszik közzé.

Hatos Szabolcs