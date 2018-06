Kilép az LMP-ből Hadházy Ákos

Hadházy szerint az választási vereség ellenére zavarba ejtően jó hangulat jellemzi az LMP-t. A politikust most újabb szankciókkal sújtanák pártján belül, ezért inkább ott hagyja őket.

Elhagyja az LMP sorait Hadházy Ákos, a párt korábbi társelnöke, ma fegyelmi eljárásokkal sújtott tagja: a politikus a 24.hu-nak nyilatkozott arról, hogy kilép a pártból, ám mandátumát megtartja.

Döntését részben azzal indokolta, hogy az LMP jelenlegi politikája komolytalanná teszi azt a személyes harcot, amit korábban a korrupció ellen folytatott – de az is szempont volt, hogy a párt etikai bizottsága két évnél hosszabb időre eltiltotta volna Hadházyt az LMP-n belüli tisztségvállalástól, sőt, felmerült, kizárásának gondolata is.

Emlékezetes, Hadházy Ákos a választási hajrában a koordinált együttműködést szorgalmazta: azt is felajánlotta, visszalép választókörzetében, hogy csak egy demokratikus jelölt maradjon ringben a kormánypárt indulójával szemben. Az LMP etikai bizottsága május 23-án ezért rótt ki rá büntetést, mondván, társelnökként sem hozhatott volna egyedül ilyen horderejű döntést.

„Olyan helyzet alakult ki a pártban, amelyben politikai nézetkülönbségeket igyekeznek fegyelmi úton elintézni. Nagyon veszélyes és szomorú, ha egy párt eljut idáig, mert ez mindig egy lejtőn való megindulást jelez. Én kaptam az egyik legkeményebb büntetést, miközben semmilyen fegyelmi vétséget nem követtem el, nem folytattam titkos tárgyalásokat, és szerintem Szél Bernadett állítása sem igaz, hogy nem tartottam magam a párt bürokratikus előírásaihoz” - idézte fel a történteket a lapnak Hadházy Ákos.

Szerinte az elsöprő választási vereség ellenére zavarba ejtően jó hangulat uralkodik a pártban, és sok mosolygós arcot lát az ellenzéki frakciókban, miközben a Fidesz győzelme beláthatatlan következményekkel járhat, és reális veszély az Európai Unióból való kilépésünk is.

„Meggyőződésem, hogy az LMP-nek helye van a közéletben, de ehhez – csakúgy mint a többi ellenzéki pártnak – be kell látnia, hogy maga is felelős a kialakult helyzetért, és be kell látnia, hogy a kialakult helyzet mennyire súlyos” - mondta a politikus.